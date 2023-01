Impugnen un nou macroprojecte fotovoltaic, que vol ocupar 84 quarterades de sòl rústic

L'Associació d'Amics de la Vall de Coanegra s'oposa a la instal·lació d'un projecte de parc fotovoltaic que el Govern vol permetre instal·lar a una parcel·la de Consell. El parc, que duria el nom de 'SHAMSH 1 ENERGY', oferiria una potència a la xarxa elèctrica d'uns 50 MWp i ocuparia una extensió de devers 84 quarterades (poc més de 60 hectàrees).

L'entitat, apel·lant a la declaració d'emergència climàtica i als objectius de desenvolupament sostenible, ha presentat al·legacions al projecte tot sol·licitant que sigui desaprovat. Argumenten que l'acuació de l'administració ha de perseguir la sobirania energètica, però també la sobirania alimentària i la preservació natrual. Aquesta instal·lació suposaria, afirmen, un «desequilibri mediambiental» i implicaria inutilitzar una gran extensió de terra cultivable, la qual cosa suposa una «amenaça sobre la seguretat i la suficiència alimentària de les generacions futures».

L'entitat insta l'administració a abstenir-se a requalificar sòls agrícoles com terrenys industrials per a instal·lar plaques fotovoltaiques. Exigeix que es prioritzi l'ocupació de les cobertes de naus industrials o d'edificis públics, aparcaments i terrenys degradats no aptes pel cultiu.