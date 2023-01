Mallorca com a plató de cinema, l'aposta del Consell per a Fitur 2023

El Consell de Mallorca tornarà a ser present a Fitur amb un programa complet d'activitats i accions per «continuar consolidant-se com a destinació líder els 365 dies de l'any, atesa la gran varietat de productes i possibilitats que ofereix».

La delegació de l'illa estarà encapçalada per la presidenta del Consell, Catalina Cladera, acompanyada pel conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra; la directora insular de Promoció Turística, Lucía Escribano; i el director insular de Transició i Ordenació Turística, Joan Gaspar Vallori.

Els representants institucionals i l'equip tècnic tenen previst, entre altres accions, un esdeveniment promocional el dia 17 i una agenda atapeïda de reunions i entrevistes amb diferents interlocutors de l'àmbit turístic. A més, han confirmat la participació en diversos fòrums d'anàlisi i debat centrats en «la intel·ligència turística i innovació, organitzats en el context de la fira».

Segons ha ressaltat aquest dissabte la institució insular, «Mallorca viatja a Madrid per mostrar tots els atributs que té com a plató audiovisual». El 17 de gener, a partir de les 18.30 hores, una «illa de cinema» desembarca al Palau de la Premsa per compartir una mostra de les moltes possibilitats de l'illa per al sector audiovisual. Es presenta 'Mallorca Soul', la col·lecció de curtmetratges resultat d'una convocatòria de la Fundació Mallorca Turisme-Mallorca Film Commission generada «per impulsar i coproduir curtmetratges de ficció que ajudin a promocionar l'illa com a localització». Més de 150 persones han confirmat l'assistència a aquest esdeveniment, totes elles prescriptores de dues indústries especialment complementàries a l'illa: l'audiovisual i la turística.

Segons el Consell, amb la inauguració de la fira el 18 de gener, «comença una agenda ben intensa, dissenyada per incidir en els conceptes clau per a la indústria turística de Mallorca: sostenibilitat i intel·ligència turística».

Així, està prevista la realització d'unes 40 reunions, trobades i intervencions, entre les quals destaquen les concertades amb alguns dels principals interlocutors turístics estatals i internacionals, com FTI, Jet2, Expedia o Last Minute, entre d'altres. Hi haurà també trobades per coordinar les accions 2023 amb les oficines espanyoles de turisme (OET) dels principals mercats emissors i dels més emergents, com són Frankfurt, París, Múnic, Nova York o Zúric. També es duran a terme reunions amb representants de l'OMT per coordinar accions que es duran a terme al llarg d'aquest 2023, així com altres reunions amb membres d'entitats vinculades amb l'Observatori de Turisme Sostenible de Mallorca.

La presidenta Cladera intervindrà en la presentació dels consells insulars prevista per al 19 de gener a l'estand de les Illes Balears. Cal destacar també la presència activa de representants de Mallorca en alguns fòrums de discussió que s'han organitzat en el context de la fira. Així, el conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, participa el dia 18 a les 15.00 hores a la taula rodona sobre sostenibilitat turística organitzada per Mastercard.

D'altra banda, el divendres 20 de gener, Serra també intervindrà a la taula rodona 'Experiència i saviesa: els reptes en promoció de destins madurs', organitzada per l'Institut Tecnològic Hoteler a FITURtechy (pavelló 10B) a partir de les 11.00 hores.