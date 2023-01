La UNESCO podria decidir aviat el futur de la candidatura Menorca Talaiòtica

El pròxim 24 de gener se celebrarà a París una nova reunió del Comitè de Patrimoni Mundial de la UNESCO. En aquesta trobada, tal com es va acordar a la darrera reunió extraordinària del passat 12 de desembre, es posarà data i lloc per a la celebració del 45è Comitè, on finalment es decidirà el futur de la candidatura de Menorca Talaiòtica.

Des del Consell de Menorca han mostrat aquest la seva «plena satisfacció» pel desbloqueig de la situació ocasionada per la guerra d'Ucraïna, i alhora han volgut traslladar un missatge de «felicitació» a la comunitat internacional per haver trobat una solució de consens.

El vicepresident i conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria, ha valorat «molt positivament» aquest pas, transmetent confiança en la resolució positiva de la candidatura de Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial.