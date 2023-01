La justícia dictamina la titularitat pública del camí d’en Kane al seu pas per Binimoti

L'Ajuntament de Ferreries ha aconseguit el reconeixement de la titularitat pública del camí d’en Kane al seu pas per Binimoti després de l'apel·lació desfavorable interposada a la decisió del Tribunal de Primera Instància de Ciutadella.

Segons la sentència rebuda el 9 de gener de 2023 la titularitat del camí d’en Kane és de l'Ajuntament de Ferreries i es condemna a la part demandada per un acte d'ocupació il·legítima, per la qual cosa haurà de retirar qualsevol construcció que impedesqui o indiqui la prohibició de pas i a concedir el lliure trànsit al seu pas per la finca de Binimoti.

Després de donar-se conèixer la notícia, el Consell Insular de Menorca ha volgut mostrar la seva satisfacció per la sentència. En paraules del conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, «la sentència fa justícia en favor de l'interès públic perquè un camí històric com el Camí d'en Kane pugui ser transitat per tots els habitants de l'illa com a bé de domini públic que és». Juaneda ha volgut també felicitar l'Ajuntament de Ferreries i l'Associació Amics del Camí d'en Kane per la «incansable labor realitzada en defensa l'interès públic».

El departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera treballa des del 2017 amb tots els ajuntaments de Menorca per a la finalització dels catàlegs de camins públics de l'illa, així com donant suport econòmic als ajuntaments en el manteniment, millora i defensa jurídica dels camins integrants dels seus catàlegs municipals. La reivindicació de la titularitat pública d'aquest tram del camí d'en Kane era així una voluntat compartida amb l'Ajuntament de Ferreries.

Amb aquesta victòria legal es posa de manifest que tant els arguments emprats durant tot el procés judicial per part de l'Ajuntament com la documentació o els testimonis aportats han estat prova suficient per a contrastar la realitat històrica d'ús públic del camí d’en Kane.

La sentència segons la qual el camí d’en Kane al seu pas per la finca de Binimoti és reconegut com a bé de domini públic suposa un èxit total per a l'Ajuntament i per al poble de Ferreries. A més, reconeix la defensa dels béns de domini públic sense que puguin ser usurpats per ningú en el futur.

En paraules de la batlessa, Joana Febrer, «el cas crea un precedent important per al poble, ja que s’aconsegueix que qualsevol persona pugui transitar per terrenys de domini públic. Estem molt contents d’haver fet valer el que defensàvem i el que era just».

Així mateix, el regidor de Medi Ambient, Gabriel Janer, també ha volgut agrair el suport de totes les persones que han ajudat a recopilar informació d'arxiu, juntament amb els testimonis que han aportat la seva versió dels fets: «L'Associació d'Amics del Camí d'en Kane ha tingut un paper molt important donant suport a l'Ajuntament en aquest cas. Sense la seva participació no s'hauria arribat al desenllaç desitjat per al poble de Ferreries».