Protecció de la natura: la població de falcó marí es manté estable a les Balears

El Servei de protecció d'espècies de la Conselleria de Medi Ambient ha finalitzat el recompte de falcó marí a les principals zones de nidificació de l'arxipèlag balear. Els resultats, tal com han explicat aquest dissabte, posen de manifest «el manteniment de les poblacions al llarg dels anys, ja que els canvis observats es deuen a les fluctuacions habituals de les poblacions».

Així, a la Serra de Tramuntana, s'han observat 432 individus, el que suposa un 23% menys respecte el darrer cens, de l'any 2012, on es varen observar 564 falcons. Tot i que suposa un declivi del 13% comparat amb la mitjana dels anteriors censos, realitzats entre el 2002 i el 2012, aquesta davallada, apunten els experts, «es deu a fluctuacions normals de l'espècie» i no ho atribueixen a un empitjorament de la població.

La segona zona amb més exemplars comptats ha estat a l'illa de Tagomago, amb 141 exemplars, seguit des Vedrà i es Vedranell, amb 112 exemplars. Als Amunts s'han observat 68 falcons. Pel que fa a aquestes dues darreres poblacions es manté una tendència estable respecte dels anys 2004 i 2014.

Respecte a es Vedrà i es Vedranell, segons han explicat, s'observa una tendència negativa, que pot estar més associada a una complicació en la detecció d'exemplars per l'orografia del lloc, que no a una davallada de població. La mitjana fins ara en aquest indret ha estat de 399 exemplars. «Les colònies d'Eivissa representen un punt molt important, ja que tot i no sumar el mateix nombre d'exemplars que a la Serra de Tramuntana, es reparteixen a una zona menys extensa i, per tant, amb més densitat per metre quadrat», han assegurat.

Al Parc nacional marítim-terrestre de l'arxipèlag de Cabrera s'han observat onze petites colònies amb un total de 72 exemplars. Això representa una disminució d'un 32% respecte al cens que es va fer el 2014, amb 106 exemplars. De la mateixa manera, al Parc natural de sa Dragonera s'han censat 63 individus, un 28% per davall de la mitjana dels darrers vint anys, de 88 exemplars.

Segons han volgut remarcar els experts, les Balears «són zona de cria i alimentació per aquesta espècie migratòria protegida des que arriba, a la primavera des de Madagascar, fins a la tardor, quan parteix amb la migració postnupcial. La nidificació coincideix amb el moment de major concentració de petits passeriformes migradors, dels quals s'alimenten».