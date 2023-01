La Catedral de Mallorca recupera l'Adoració dels Reis d'Orient, una tradició del teatre sacrolitúrgic que no es representa des del s. XIV

Gràcies a un estudi inicial relacionat amb el patrimoni immaterial de la Seu, que han duit a terme Rafel Morro Aguilar, cap de l'Arxiu Capitular de Mallorca, i Sebastián Escalas Sucari, tècnic en documentació de l'Àrea de Conservació de Patrimoni, aquest 4 de gener, a les 19 hores, la Catedral de Mallorca recuperarà la representació de l'Adoració dels Reis d'Orient, una tradició de caràcter litúrgic i cultural que no es representa des del s. XIV.

La Catedral de Mallorca ha començat a desenvolupar una sèrie de projectes relacionats amb el coneixement i la valoració del seu patrimoni immaterial. Dins aquests projectes, la recuperació del teatre medieval és un dels objectius, tenint en compte la seva relació entre la litúrgia i la cultura, context on s'emmarca aquesta representació de l'Adoració dels Reis d’Orient.

A l'Arxiu Capitular es custodien un gran nombre de volums allà on es poden trobar referències a les diverses festes i representacions que tenien lloc al llarg de l'any a la Seu. Els volums més interessants per a conèixer el procediment de la festa són les consuetes, ja que recullen els costums litúrgics i en molts dels casos fan referència a com havien d'anar vestits, què havien de cantar i com s'havien de moure els preveres de la Catedral en les diferents cerimònies. Malauradament, cap de les consuetes custodiades a l'Arxiu, i que han arribat fins avui dia, té referències a la representació de la festa de l'Adoració dels Reis. Però sí que es poden trobar referències a aquesta i altres festes i representacions a altra documentació de l'Arxiu Capitular de la Seu.

Pel que fa a la representació de l'Adoració dels Reis, la primera referència que es troba és el pagament al pintor Pere Marçol, el desembre de 1392, per a pintar l'estrella dels Tres Reis. Se sap per documentació secundària que aquesta estrella es movia pel temple amb un sistema de doble fil durant l'escenificació i a vegades s'utilitzaven diversos materials com encens, canyes i càrritx. Mig segle més tard, el gener de 1445, es troba un pagament per a celebrar l'oferta de la missa major el dia que es va fer la representació dels Tres Reis d'Orient, que aquell any es va fer el 17 de gener, festivitat de Sant Antoni de Viana. L'Arxiu Capitular conserva, a més del ja esmentat, dos antifonaris —entre d'altres— dels segles XV i XVI, amb les peces musicals interpretades durant la litúrgia de l'epifania, de la qual hom indica que sorgeix el text de la representació de l'Adoració dels Reis.

Amb aquestes simples referències es pot veure com a l'edat mitjana ja es representava l'Adoració dels Reis a la nostra Catedral, des de la qual es va expandir a les parròquies de la Diòcesi. És, per això, de gran interès per a la conservació del patrimoni immaterial de la Seu conèixer la seva història i recuperar les seves tradicions. Per aquests motius, dimecres, 4 de gener, a les 19 hores, la Catedral de Mallorca acollirà la representació de l’Adoració dels Reis d’Orient, a càrrec de l’Associació Cultural Es Seregall de Deià.