21.191 persones de les Balears, diagnosticades amb malalties cròniques complexes

L’informe de situació del Pla d’Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques de les Illes Balears ha evidenciat que actualment hi ha 21.194 pacients crònics complexos identificats (el 3 % de la població adulta) i 1.416 pacients crònics avançats (l’1 %).

Així doncs, s’ha duplicat el nombre de pacients crònics complexos que s’han identificat des de 2019 en virtut de l’esforç per formar professionals als hospitals i als centres d’atenció primària per desenvolupar el Pla d’Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques. El Pla ha suposat canvis en els circuits assistencials, importants inversions en infraestructures i l’increment dels recursos humans: fins ara ja s’han format 2.374 professionals, tant de l’atenció primària com dels hospitals d’aguts, i s’hi han incorporat 76 infermeres gestores de casos, és a dir, ara n’hi ha 34 més que l’any 2019.

Els hospitals públics de les Illes Balears disposen de 78 unitats de cronicitat específiques per a abordar de manera integral l’atenció dels pacients: a l’Hospital Universitari Son Espases en tenen 24, a l’Hospital Universitari Son Llàtzer i a l’Hospital Comarcal d’Inca, 20 a cadascun, i a l’Hospital de Manacor en disposen de 14.

D’altra banda, gràcies al canvi de model s’han obert les unitats d’estada mitjana per a convalescència, rehabilitació i cures pal·liatives, amb un enfocament funcional i rehabilitador. A Mallorca, el Servei de Salut en disposa de 98 a l’Hospital General, també 98 a l’Hospital Joan March, 25 a l’Hospital Verge de la Salut i 160 a l’Hospital Sant Joan de Déu, que està integrat en la xarxa assistencial pública.

En aquest sentit, a tots els hospitals públics —amb l’excepció de l’Hospital de Formentera— s’han creat hospitals de dia i consultes de resolució ràpida per evitar tant com sigui possible les visites als serveis d’urgències i els ingressos. Així mateix, s’han creat unitats de pacients crònics avançats a l’Hospital General i a l’Hospital Joan March i s’ha establert un circuit amb la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i la Gerència del 061 perquè els pacients que pateixin una descompensació puguin ingressar i rebre una atenció adequada sense passar pels serveis hospitalaris d’urgències.

Per una altra banda, des del novembre de 2019 el Sector Sanitari de Tramuntana disposa d’un hospital d’atenció intermèdia gestionat per Sant Joan de Déu i s’ha establert el circuit d’ingrés directe amb la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i la Gerència del 061 per als pacients crònics avançats. També s’ha creat la Unitat Ambulatòria d’Estimulació Cognitiva a l’Hospital General i l’any 2019 l’Hospital de Creu Roja va reobrir el seu Hospital de Dia Avaluador i Rehabilitador.

Pel que fa a Menorca, s’ha subscrit un conveni amb el Consell Insular, l’Ajuntament des Mercadal i una clínica privada per a disposar de llits, i a Eivissa s’ha planificat la Unitat d’Atenció Intermèdia a l’antic Hospital Can Misses, i també es disposa de llits en virtut d’un conveni amb el Consell Insular.

En un futur pròxim es crearan un centre d’atenció intermèdia amb 300 llits i un centre d’estada llarga amb 240 llits a l’antic Hospital Son Dureta (Palma); així mateix, s’està rehabilitant l’Hospital Verge del Toro (Maó) per a albergar-hi entre 60 i 90 llits.