Impulsen l'estudi i divulgació del patrimoni fotogràfic del turisme

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Jaume Carot, i la presidenta de l’Associació Centre Cultural Casa Planas, Marina Planas, directora de Casa Planas, han signat un conveni de col·laboració per a impulsar l’estudi, la conservació i divulgació del patrimoni fotogràfic relacionat amb la història del turisme. A l’acte han assistit la senyora Alelí Mirelman, directora de projectes del Centre Cultural Casa Planas; la doctora Dolores Tirado, degana de la Facultat de Turisme, i els doctors Patrícia Horrach, Margarita Novo i Bartolomé Deyà, que participaran en l’equip de treball del conveni.

Mitjançant l’acord, que tendrà una durada de quatre anys prorrogables, Casa Planas i la Facultat de Turisme col·laboraran en activitats acadèmiques, científiques i culturals. La destinació del conveni és vetllar per l’estudi i la difusió del patrimoni cultural, arxivístic i històric de Casa Planas relacionat amb la història del turisme.

La col·laboració neix de la confluència d’objectius d’ambdues institucions. D’una part, la Facultat de Turisme de la UIB té per missió garantir, impulsar i donar suport a l’excel·lència en la docència i la investigació en l'àmbit del turisme, tant en el grau com en el postgrau, garantint així la formació durant tota la vida laboral dels professionals del turisme. Per la seva part, l’Associació gestiona el Centre d’Investigació i Cultura Contemporània Casa Planas, plataforma d’experimentació, recerca i creativitat al voltant de l'antiga fàbrica de fotografia Casa Planas. Entre els seus objectius destaca el fet de crear una plataforma d’experimentació, investigació i creativitat que aposta per recuperar l’antiga fàbrica de fotografia Casa Planas, a més de desenvolupar activitats vinculades al patrimoni històric de la ciutat usant l’arxiu de Josep Planas i Montanyà amb l’objectiu d’analitzar, qüestionar i investigar la transformació paisatgística, política i social a través del desenvolupament turístic de les Illes Balears.