Es disparen per desembre els preus dels vols amb les Balears

Josep Marí, conseller de Mobilitat i Habitatge, ha assegurat en la sessió de control al Govern d'aquest dilluns al ple del Parlament que mantenen una «vigilància constant» sobre els preus dels vols amb les Balears, i que tot i que pugui haver-hi una «percepció de pujada de preus», no hi ha dades suficients per saber si «és puntual o s'estabilitzarà». Amb aquesta resposta ha donat per contestada la pregunta de Salomé Cabrera, diputada del Partit Popular, que recollia l'advertència de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatges de les Balears davant l'augment del sistema tarifari de les aerolínies en aquest mes de desembre.



Des de la reactivació aèria durant l'estiu passat, després de la temporada més forta de la pandèmia, els preus dels vols van experimentar una pujada desorbitada i abusiva. Així ho va denunciar Consubal, l'Associació de Consumidors i Usuaris de les Illes Balears, que el juny del 2021 va presentar al Ministeri de Transports una demanda contra les companyies aèries que operen entre les Balears i el continent.



Amb els dies festius d'aquesta setmana i les festes de Nadal que s'apropen, són moltes les persones, especialment estudiants, que han de fer front a una despesa desmesurada de doblers si volen tornar a les Balears, malgrat tenir el descompte de resident per als vols.