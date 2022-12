‘Punt i principi’: El Consell de la Joventut de les Illes Balears celebra la seva assemblea de renovació

El Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) és el màxim òrgan de representació del jovent balear, i el passat divendres, dia 2 de desembre, va celebrar l'Assemblea General Constituent. Sota el lema 'Punt i principi', a la Sala de Plens del Parlament van constituir-se com a corporació pública sectorial de base privada, una fórmula jurídica que els dota de més autonomia, a l'empara de la Llei 5/2022 de Polítiques de Joventut. Sota el lema 'Punt i principi', van aprovar també el nou Reglament de Règim Intern de l'òrgan i la seva Comissió Permanent, a més de resolucions en contra de la ludopatia i a favor de l'emergència climàtica, el feminisme, la llengua, la compensació de la insularitat i la participació juvenil.

La inauguració de l'acte va comptar amb la participació de Vicenç Thomas, president del Parlament, i la cloenda va anar a càrrec de Marta Carrió, directora general d'Infància, Joventut i Famílies. També hi van assistir delegacions de fins a tretze entitats juvenils.

Pel que fa a la direcció de l'òrgan, la nova Comissió Permanent estarà formada per membres nous i d'altres que revaliden el càrrec. Pau Emili Muñoz (Joves de Mallorca per la Llengua) en serà el president; Margarita De Noia (Iniciativa d'Estudiants d'Esquerres), vicepresidenta 1ª; Jordi Prunés (de Joves per les Illes), vicepresident 2n; Gabriel Bibiloni (de Mallorca Nova), secretari; Marta Serrano (de Creu Roja Joventut), tresorera; Alicia Vinaixa (Noves Generacions) com a vocal 1ª i Pau Roig (Joventuts Socialistes de les Illes Balears) com a vocal 2n.