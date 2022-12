L'Obra Cultural Balear anuncia els guardonats dels Premis 31 de Desembre

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha anunciat aquest dilluns, a les 11 hores, a Can Alcover, els guardonats de la 36a edició dels Premis 31 de Desembre. Els premiats recolliran els guardons durant la Nit de la Cultura 2022, 17 de desembre a les 19.30 h, al Teatre Principal d’Inca.

L'acte ha comptat amb la intervenció del president de l'entitat, Joan Miralles, i de dos membres de la Junta Directiva, Toni Llabrés i Maties Garcies.

En el marc d’una Nit de la Cultura marcada pel 60è aniversari de l’OCB, el nombre de candidatures presentades ha superat les expectatives de l’entitat. Degut a la gran qualitat i l’interès inapel·lable de totes les propostes, la decisió del jurat no ha estat gens fàcil. Per això, l’OCB vol reconèixer el mèrit de cada una de les candidatures i vol agrair l’esforç de totes les institucions, col·lectius i persones que han col·laborat per a fer d’aquesta una Nit de la Cultura especialment emotiva.

Els guanyadors dels Premis 31 de Desembre de l’any 2022 són els següents:

Premi Gabriel Alomar, concedit per la Junta Directiva de l’OCB amb l’objectiu de reconèixer els estudis i les actuacions per difondre la catalanitat de les Illes Balears:

- Eulàlia Duran i Grau (Barcelona, 1934). Doctora en Història i catedràtica emèrita de filologia catalana de la Universitat de Barcelona. Especialista en estudis sobre el Renaixement i autora de Les Germanies als Països Catalans (1982) i de diversos estudis sobre aquest moviment revolucionari a la Mallorca del segle XVI.

Premi Francesc de Borja Moll, a una entitat balear destacada per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional:

- Música Nostra, per la seva trajectòria musical, festiva i literària i per la seva dignificació de la música popular. Així com per la recuperació del ball de bot des de 1981 amb Miquela Lladó al capdavant, que inicià la seva carrera musical el 1967.

Premi Josep Maria Llompart, a una persona dedicada a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional:

- Margalida Solivellas Lladó (Selva, 1957), per la seva feina com a periodista a TVE/IB i pel seu treball com a corresponsal de TV3 durant 34 anys, fins a la seva jubilació el 2022.

Premi Emili Darder, a una iniciativa en el camp de l’educació, l’ensenyament o el lleure:

- Filmin, per ser la plataforma de cinema en línia més compromesa amb la llengua catalana; per oferir als espectadors milers de pel·lícules, sèries i documentals rodats, doblats o subtitulats en català, actualment prop de 3.000 títols; per disposar des de 2017 d’una versió específica de la plataforma, FilminCat que reuneix tota aquesta oferta audiovisual en català; per triar Mallorca com a seu de l’Atlàntida Film Fest; i per la seva aposta pel cinema de qualitat i l’excel·lència cultural.

Premi Bartomeu Oliver, a una activitat cívica i de dinamització cultural en un àmbit social o territorial concret:

- Fiet, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears organitzada per Sa Xerxa, per la seva trajectòria de 20 anys vertebrant i promovent l’oferta teatral per als més joves des de Vilafranca.

Premi Miquel dels Sants Oliver, a l’edició d’un treball sobre les Illes Balears durant l’any de la convocatòria:

- Aplec de Rondaies Mallorquines d’En Jordi d’es Racó, editat per Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafrè, perquè amb el volum IX culmina el projecte i, continuant amb la publicació de les rondalles, les torna a posar al nostre abast amb un rigorós estudi crític i filològic.

Premi Bartomeu Rosselló-Pòrcel, a una persona o col·lectiu emergent destacat en la creació, investigació o animació cultural:

- Júlia Colom (Valldemossa, 1997), per excel·lir en la interpretació de músiques de jazz, d’arrel i mediterrània, i per introduir el català i les tonades i cançons de base tradicional en el seu repertori innovador.

Premi Aina Moll, a una persona o entitat que, des del voluntariat, promou i difon el prestigi de la llengua catalana i la cultura nacional:

- Confraria Muchal Foundation, per l’organització, des de 2004, de la “Festa en honor a lo Much de Reig i la Muca” a Sineu. Amb una gran participació popular en l’organització popular de la festa, “Es Much” reelabora aspectes tradicionals i els ofereix a amples sectors de la societat d’avui, especialment als joves.

El jurat dels premis, format per tres membres de la Junta Directiva (Antoni Llabrés, Pilar Arnau i Maties Garcies) i dues persones externes (els socis Antoni Llompart i Neus Picó), expressa la gratitud a tots els participants i dona la més sincera enhorabona a tots els guanyadors. Igualment, s’espera per a les properes dates una segona roda de premsa des del Teatre Principal d’Inca amb les declaracions dels guardonats, així com amb la revelació d’algunes sorpreses més per a la gala de la Nit de la Cultura 2022.

L’Obra Cultural Balear recorda que les entrades per a l’esdeveniment ja estan a la venda i que ja s’han desvelat alguns detalls de la celebració, com els noms dels presentadors o alguna de les actuacions musicals. La gala tendrà lloc el dissabte 17 de desembre a les 19.30 h al Teatre Principal d’Inca i comptarà amb la col·laboració d’IB3 i el Canal 33. Així com també tendrà el suport de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament d’Inca.