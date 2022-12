La celebració de la Diada de Mallorca 2022 del Consell tendrà com a fil conductor la revolta de la Germania

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i el conseller de Presidència, Javier de Juan, han presentat aquest divendres el calendari d’actes de la Diada de Mallorca, el 31 de desembre, amb activitats programades durant tot el mes de desembre.

«És un dia per a reivindicar les nostres arrels, per a reafirmar-nos com a poble, i cohesionar-nos en tota la nostra diversitat recordant el nostre passat i fer que la nostra identitat ens impulsi cap al futur», ha assenyalat Cladera.

La presidenta del Consell ha explicat que aquesta Diada 2022 coincideix amb el mig segle d’un esdeveniment poc conegut però que va marcar una fita històrica a Mallorca: es compleixen 500 anys de la Germania, la revolta social dels menestrals de Ciutat i els pagesos de la Part Forana contra el poder establert. Aquests fets seran el fil conductor dels actes de la Diada 2022 i de l’acte central en què el Consell atorgarà els seus premis, honors i distincions a persones i entitats destacades de la societat.

«Aquesta revolta va ser anul·lada de manera violenta i durament castigada i no volem que quedi en l’oblit. Per això, hem col·laborat en la realització del documental: ‘La Germania, cas obert’ que presentarem en el marc de les activitats de la Diada i que vol contribuir a donar difusió d’aquesta part de la nostra història que parla de la valentia de la gent davant de la injustícia i el perill dels totalitarismes», ha afirmat la presidenta del Consell.

El conseller Javier de Juan ha destacat que en aquesta edició 2022 l’oferta s’ha duplicat en quant a rutes i activitats culturals i les visites teatralitzades s’han multiplicat per quatre. De Juan ha explicat que fins el 31 de desembre el Consell ofereix una agenda d’activitats per a tots els públics que està estructurat en tres blocs: visites teatralitzades, rutes culturals i patrimonials i activitats culturals.

Enguany es duran a terme 12 visites teatralitzades basades en els fets de La Germania. Es faran dues representacions en cada una de les sis comarques de Mallorca. (Palma, Raiguer, Tramuntana, Pla, Migjorn i Llevant). En el cas de Palma, es durà a terme a la seu del Consell de Mallorca. L’any passat es varen fer tres una Palma, una altra a Raixa i la tercera a Lluc.

En aquesta edició de la Diada es duran a terme 22 rutes culturals i patrimonials arreu de Mallorca. Una activitat que està coordinada per l’entitat Més cultura. Les rutes senderistes es duran a terme durant tot el mes de desembre a les finques del Consell de Mallorca: Raixa, So n'Amer, Tossals Verds, Son Macip, Son Fortuny i Sa Coma d'en Vidal.

En quant a activitats culturals n’hi ha programades 28, de les quals 6 es faran a Palma i les 22 restants a municipis de la part forana, «el que deixa clara la vocació municipalista del Consell de Mallorca», ha assenyalat el conseller, qui ha remarcat que els concerts, el teatre per a totes les edats i totes les activitats són totalment gratuïtes amb inscripció prèvia. També ha recordat que tota la informació es troba a les xarxes del Consell i al web del Consell de Mallorca.

Una altra novetat d’enguany, ha assenyalat el conseller, és que es faran activitats a llocs no habituals com centres per a persones majors o la presó de Palma. En concret ‘Balquena’ un projecte poètic musical de Toni Veny, que es farà a la Llar d’Ancians de Palma. Per altra banda, a Manacor es representarà ‘Tenim un do’, un espectable de teatre fet per l’associació salut mental Estel de Llevant. El guitarrista ‘Damià Timoner’ farà el seu concert a la presó de Palma. Així com al Centre d'Educació Especial Joan XXIII d’Inca es representarà l’espectacle Artefactes Musicals i a la Residència la Bonanova, actuarà l’associació musical i cultural ‘Entreveus’.

El Fons Mallorquí de Solidaritat també col·labora a la Diada amb el taller de ‘Conta Contes del Desert’ que es farà a Felanitx. I com en altres edicions hi ha diferents espectacles teatrals per a nins, nines, adults i per a tota la família, també hi ha diferents concerts com els de Marcel Cranc, Marta Elka o la formació Morgana Jazz format per quatre dones, que tenen com a objectiu acostar el jazz al públic general. «Enguany també repetim les visites guiades i la conferència al Refugi Antiaeri del Palau del Consell, per poder conèixer aquest patrimoni que ens parla d’un passat que no hem de repetir», ha assenyalat el conseller de Presidència.

Dissabte, dins dels actes de la Diada, a les 17.15 serà l’encesa de les llums de la decoració nadalenca d’aquest edifici. Una iniciativa de l’entitat Reconatura i el seu projecte que ‘Cap ampolla de plàstic vagi a la mar», amb la col·laboració de Càrites i de centres escolars.

L’acte principal de la Diada 2022 serà el 18 de desembre al Teatre Principal de Palma i on es durà a terme l'entrega dels premis, honors i les distincions de la institució. La projecció del documental 'La Germania, cas obert' el dia 20 de desembre a les 19 h al Teatre Principal d’Inca.