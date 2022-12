El Govern presenta davant la Fiscalia la denúncia per les amenaces a la docent de La Salle

El Govern ha informat aquest dijous que l'Advocacia de la Comunitat ja ha presentat davant la Fiscalia la denúncia corresponent per les amenaces a la docent del centre educatiu concertat La Salle de Palma.

Segons ha detallat l'Executiu, les autoritats judicials hauran de determinar les responsabilitats derivades d'aquestes amenaces a la professora que el Govern considera «intolerables».

Així, el Govern ha manifestat una vegada més el seu compromís amb els professors i ha reiterat que no deixarà desemparat cap docent, «professionals fonamentals per al futur d'una societat sana que han de ser respectats i protegits perquè puguin treballar lliurement».

El portaveu del Govern, Iago Negueruela, ja va anunciar dilluns passat que el Consell de Govern va aprovar instar l'Advocacia de la CAIB a interposar una denúncia davant de la Fiscalia per les amenaces a la docent.

En roda de premsa, Negueruela va destacar que aquestes amenaces poden ser «constitutives de delicte» i va subratllar que el Govern condemna els insults i les amenaces de mort que ha rebut la docent i la seva família el cap de setmana passat.

A més d'enumerar els diferents insults, el portaveu del Govern va insistir que l'«acarnissament és molt greu». «S'ha difós la seva imatge i fins i tot la seva adreça per les xarxes socials, fins i tot d'una filla menor d'edat. És intolerable», va asseverar.

Cal recordar que, després de cinc dies d'intensa polèmica provocada per la col·locació d'una bandera espanyola en una aula de La Salle Palma i de la utilització d'aquesta per part de l'extrema dreta, el pare que va fer pública la qüestió a través del seu compte de Twitter, ha lamentat, a través de la xarxa social, haver «usat un canal inadequat per resoldre un assumpte intern» i ha condemnat «les amenaces i insults rebuts per totes les parts».