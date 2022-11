Conselleria i Ajuntament firmen a Eivissa la gratuïtat de l'etapa educativa de 2 a 3 anys

El conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, i el batle d'Eivissa, Rafa Ruiz, han signat aquest dimecres els convenis de gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil en les dues escoletes públiques de primer cicle que gestiona el consistori. En total, es garanteix la gratuïtat per a 51 alumnes.



Els set centres de la xarxa complementària d'Eivissa també van ser els primers a signar els convenis de gratuïtat, concretament el passat 11 de novembre. La Conselleria gestiona directament la escoleta de Ca Nebot, amb la qual no s'haurà de signar conveni. Per a completar la gratuïtat d'aquest cicle educatiu de l'illa, cal que se subscriguin convenis amb els altres ajuntaments i amb el Consell d'Eivissa, que gestionen respectivament diversos centres d'aquesta mateixa etapa.

Aquesta mesura comptarà amb una dotació pressupostària de 18,6 milions d'euros per curs. Amb aquesta inversió es cobriran les despeses de funcionament d'aquestes aules en l'horari ordinari d'escolarització d'aquesta etapa educativa, un mínim de quatre hores durant deu mesos, la qual cosa suposa una despesa per curs de 2.500 euros per alumne, a raó de 250 euros mensuals

A més de la gratuïtat per aquest cicle, també s'ha previst un increment de la dotació dels mòduls de cicles inferiors, que suposa aconseguir els 10.000 euros/unitat en la xarxa pública (fins ara eren 7.000 euros) i 5.000 euros/unitat en la xarxa complementària (fins ara eren 2.000 euros). A més, inclou altres mesures de millora com l'increment de personal dels equips d'atenció precoç amb sis professionals més i la nova convocatòria de creació de noves places públiques prevista al novembre de 2022.