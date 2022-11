La UOB mostra el seu suport a la professora assetjada de La Salle: «Cap agressió sense resposta!»

La UOB Ensenyament ha volgut mostrar aquest diumenge tot el seu suport a la professora de La Salle «que està essent víctima de l'assetjament agressiu per part de l'extrema dreta a través de les xarxes i tots els mitjans de comunicació afins a l'extrema dreta espanyolista».

Segons el sindicat, «la campanya d'assetjament, iniciada el passat divendres, està travessant totes les línies vermelles, amb amenaces de mort a la companya i a la seva família, de la qual se n'han difós les seves dades personals i fotografies».

Des de la UOB ofereixen a la professora i a tota la comunitat educativa del seu centre el seu «suport i assessorament» per defensar-se d'aquesta persecució. Així mateix, insten a la Conselleria d'Educació i al Departament d'Inspecció Educativa a «iniciar les mesures legals per denunciar aquest atac d'odi cap a una docent i no deixar-se endur per la pressió mediàtica de la caverna espanyolista». «Cap agressió sense resposta!», han sentenciat.