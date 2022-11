Director tècnic de Secundària de La Salle: Alguns alumnes «han coaccionat una companya que sí que ha fet intent d'obeir la professora»

Davant les falsedats que s'han explicat sobre els fets ocorreguts a uns classe de batxillerat de La Salle de Palma aquest divendres sobre les 12 del migdia, el professor Pablo Picón Sarciada, en tat que director tècnic de secundària, ha enviat una circular als pares dels alumnes, escrita en castellà, de la qual en reproduïm una traducció al català:

«Inform com a director tècnic de secundària sobre uns fets que han ocorregut avui, 25 de novembre, sobre les 12 hores, amb el grup d'alumnes de 1r B de batxillerat.

Arran d'una iniciativa per part dels alumnes per a decorar l'aula en suport a la Selecció Espanyola masculina absoluta de futbol en la seva participació en el Mundial, els alumnes de 1ºB, actuant com a grup, han desoït les indicacions d'una professora que estava complint amb les normes de convivència del centre i seguia les ordres de l'equip directiu, negant-se aquells expressament a obeir, la qual cosa suposa un acte d'insubordinació deliberada. A més, actuant com a massa, han coaccionat una companya que sí que ha fet intent d'obeir la professora. Finalment, quan la professora ha abandonat l'aula per a consultar amb l'equip directiu la millor manera de gestionar l'assumpte, ha estat victorejada i aplaudida amb sorna per la majoria dels alumnes.

Com a director tècnic i davant la gravetat dels fets, he pres la decisió de cancel·lar les dues sessions lectives que restaven per a finalitzar la jornada, perquè el respecte als professors, així com el respecte i solidaritat als companys propiciant un ambient de convivència positiu, són obligacions que han de complir tots els alumnes. Senzillament no podem impartir classe en una etapa educativa no obligatòria a un grup d'alumnes que no vol acatar les normes de convivència del centre.

Vull manifestar rotundament la meva solidaritat amb la companya que ha hagut de patir un desagradable episodi que no hauria de tenir cabuda en un centre educatiu. Les faltes de respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa, especialment a la figura d'autoritat que representa el docent, contravé diversos drets i obligacions dels alumnes recollits en la normativa vigent i és una línia vermella que no podem permetre traspassar.

Tant el tutor del grup com l'equip docent, estam tristos i decebuts amb la reacció que han tengut els alumnes i farem feina per a aprendre d'aquesta situació i transmetre els valors cristians que reflecteix el nostre Caràcter Propi per a convertir als alumnes en membres d'una societat madura, amb esperit crític i autonomia, capaços de pensar per si mateixos.

Reconeixem i respectam el dret dels alumnes a la manifestació de discrepàncies, de caràcter individual o col·lectiu, però sempre en la forma que determina el Reglament d'Organització i Funcionament del Centre, a través dels representants dels alumnes i quan l'objecte de la reclamació sigui sobre decisions de caràcter educatiu.

L'equip directiu es reunirà el dilluns per a estudiar l'assumpte i prendre mesures de caràcter educatiu, que fomentin la convivència escolar, facilitin la prevenció de conductes disruptives (especialment les grupals) i proporcionin als alumnes eines i habilitats socials.

Apel·lam a la complicitat i col·laboració de les famílies perquè aquest tipus de situacions no torni a produir-se i estem convençuts que un treball conjunt entre famílies i escola ajudarà a la formació integral dels alumnes. És el que dona sentit a la nostra vocació.

Estic a la seva disposició per a tractar aquest o qualsevol altre tema que els preocupi.»

Salutacions.

Pablo Picón Sarciada