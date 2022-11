Els premis Alzina i Ciment 2022 del GOB ja tenen finalistes

Els premis Alzina i Ciment del GOB, que atorguen sis reconeixements a aquelles persones, organitzacions o institucions destacables per la seva aportació positiva o negativa al medi ambient, han obert per segon any consecutiu el suggeriment previ de candidatures mitjançant un formulari. D'aquesta manera, d'entre totes les propostes que els han arribat, la Junta Directiva ha realitzat la preselecció dels 6 nominats per categoria.

Els premiats, 3 per a cada categoria, es trien per votació popular i l'entrega dels premis es farà el dimecres 14 de desembre a les 20 h al Teatre Mar i Terra. Els finalistes que opten als Premis Alzina i Ciment d'enguany són:

Premis Alzines 2022

- L'Associació en Defensa dels Paisatges d'Estellencs per la seva oposició al Pla General d'Estellencs.

- Amics de la Terra per la seva trajectòria i feina en defensa de la terra i la conscienciació ecologista.

- Juventud x Clima - Fridays for Future Mallorca per la seva empenta renovada en la lluita contra el canvi climàtic i l'expansió entre els més joves.

- El Laboratori Interdisciplinari contra el Canvi Climàtic de la UIB (LINCC-UIB) per haver esdevengut en poc temps un referent acadèmic i dotar d'eines d'anàlisi i projecció.

- Estimam Son Sardina per la seva lluita per a preservar el poble de Son Sardina i la mobilització contra la futura urbanització prevista al nou PGOU de Palma.

-La Plataforma contra els megacreuers per la seva lluita activa basada en l'anàlisi i obtenció de dades pròpies, la mobilització i la incidència política.

Premis Ciments 2022

- AENA per la contribució a la massificació de Mallorca i a l'escalfament global.

- L'Autoritat Portuària de les Illes Balears per la política relativa als megacreuers al Port de Palma.

- L'Ajuntament de Pollença per la seva actuació en matèria urbanística en relació a les obres de l'Hotel Formentor.

- La Fundació Mallorca Turisme per la seva política d'intensificació i promoció turística, lluny de qualsevol concepte de sostenibilitat.

- Al sector de les pedreres i graveres per donar continuïtat a projectes d'explotació de pedreres i graveres, sovint sota el paradigma de la "restauració".

- A les formacions municipals i grups parlamentaris de MÉS, PODEM i PSOE per l'esmena presentada a la tramitació de la Llei per a la Conservació dels Espais de Rellevància Ambiental, per tal de fer, via llei, un aparcament al sòl rústic perifèric del Parc de Llevant, en uns terrenys propietat de l'actual explotador de l'aparcament il·legal de Cala Agulla.