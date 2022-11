SIAU celebra una «sentència pionera» que repercuteix positivament en els drets laborals dels funcionaris de les Balears

Joan Crespí, secretari general del Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU), aquests dies ha rebut una sentència pionera que «per primera vegada» crea jurisprudència a les Illes Balears i, segons el sindicat, «repercuteix positivament a tot el funcionariat del nostre territori, no només a l'educació».

Com ha explicat SIAU, els fets es remunten al maig i juny de l'any 2020, quan Joan Crespí consolidà un segon trienni i un sexenni, estant en situació de baixa per incapacitat temporal. Un cop finalitzada la baixa, sol·licità l'abonament, amb efectes retroactius, de tots els imports pendents. Educació va optar per fer silenci administratiu a la sol·licitud registrada, tampoc va voler respondre a la petició via correu electrònic i, «per acabar-ho d'adobar, quan es contactà telefònicament amb la Conselleria d'Educació, davant l'advertiment que en altres comunitats autònomes es reconeixia aquest dret, que a la Península existien sentències judicials a favor i que, per tant, s'optaria per demandar-los si no es portava a terme l'esmentat pagament, la seva resposta fou: "Si et fa il·lusió demandar-nos, endavant!"».

Segons el sindicat, «actituds prepotents com aquestes diuen ben poc de les persones que ocupen actualment els càrrecs de responsabilitat dins la Conselleria d'Educació. Tal vegada si les condemnes judicials que sovint reben les paguessin de la seva pròpia butxaca, s'ho pensarien una mica més abans d'optar per anar en contra dels drets dels docents».

Així, la Conselleria d'Educació, assistida pel cos d'advocats de la CAIB, finalment ha estat condemnada a pagar l'import reclamat més els interessos corresponents. I, a més, es tracta d'una sentència ferma, que no es pot recórrer.

Des de SIAU, celebren que «aquesta sentència pionera repercuteixi positivament a tot el funcionariat de les Balears, ja que crea un precedent que convida a reclamar davant la resta d'administracions que fins ara tampoc no aplicaven aquest criteri».

Finalment, el sidicat també ha volgut afegir que «ens posam a disposició de tots els docents de les Balears que vulguin començar a reclamar a través del nostre sindicat les pujades salarials que haguessin consolidat durant períodes de baixa per incapacitat temporal, per tal que la Conselleria d'Educació els hi hagi de fer l'abonament, en compliment d'aquesta primera sentència a les Illes Balears, la 610/22 del Contenciós Administratiu número 2 de Palma».