La Ruta de Pedra en Sec s’ampliarà 70 quilòmetres més i connectarà amb tots els pobles de la Serra

La vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, i la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, han presentat en roda de premsa la modificació del Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec (PERPS). El Pla Especial vigent es va aprovar definitivament, en la seva primera formulació, pel Ple del Consell de Mallorca el 21 de maig de 2015.

La Ruta de Pedra en Sec és un itinerari senderista, definit i senyalitzat per tal de facilitar el trànsit als senderistes i el contacte amb l’entorn natural, cultural i paisatgístic de la serra de Tramuntana. Està dissenyat per a presentar un grau de dificultat baix i adreçat a un públic al més ampli possible. Discorr per la serra de Tramuntana i està constituïda per un traçat principal de 170,74 km, distribuïts en vuit etapes, vuit variants que sumen 128,82 km. Tota la ruta té una longitud de 299,56 km.

Les propostes de modificació d’aquest Pla Especial inclouen modificacions en el traçat de determinades etapes i variants del Pla Especial aprovat, que suposen una millora del traçat de la Ruta de Pedra en Sec i permeten augmentar la seguretat de les persones usuàries, així com incrementar l’interès patrimonial i paisatgístic del recorregut. La Direcció Insular de Medi Ambient recalca que aquestes noves incorporacions de traçat no estan obertes i es recomana, per a la seguretat dels senderistes, no transitar-hi.

La vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient ha destacat que «l’objectiu d’aquesta ampliació és fer més accessible la Serra de Tramuntana a la ciutadania i que els camins connectin els diferents pobles de la nostra Serra i, d’aquesta manera, tenir la natura més a prop, per tal de gaudir d’un oci diferent, sostenible i respectuós amb el medi ambient».

«Estic convençuda que la millor manera de generar ecologistes és que la ciutadania es pugui apropar a la natura de forma segura, sense complicacions. Perquè entenem que no ens podem permetre una cosa diferent, que els mallorquins i mallorquines han de poder apropar-s’hi», ha afegit la consellera.

Per la seva banda, la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, detalla que, «la recuperació de camins i la seva senyalització a la Serra de Tramuntana permet a la població de Mallorca apropar-se al patrimoni cultural i natural, així com gaudir dels seus bells paisatges. El Consell de Mallorca vetlla pel manteniment, per la protecció i per la conservació de la Ruta de Pedra en Sec, per seguir oferint aquest servei a la població».

La Ruta està estructurada en vuit etapes i quinze variants, que se subdivideixen en trams. Cada etapa comença preferentment a un poble o un refugi. Aquest fet facilita l’accés a l’inici i final de cada etapa, perquè el senderista pugui descansar, abastar provisions o deixar el vehicle, entre altres finalitats.

La inclusió de noves variants permet reforçar la importància del Pla Especial pel que fa a la preservació del patrimoni cultural, la declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial per part de la UNESCO, tant del paisatge cultural de la Serra com del patrimoni immaterial de la tècnica de pedra en sec.

Variants, etapes i refugis

El nou Pla Especial preveu la creació i ubicació dels refugis de Galatzó, ubicat en les antigues porqueres de la finca pública de Galatzó, i el refugi de Raixa, que estarà situat a cals Amos, finca pública de Raixa. També s’inclou la previsió d’un futur refugi a les Cases Velles des Tossals dins la finca pública des Tossals Verds.

Pel que fa a la modificació d’etapes o variants ja incloses en el Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec (PERPS) destaquen: Etapa 2. Coma d’en Vidal - Esporles. Etapa 3. Esporles - Can Boi. Etapa 5. Muleta - Tossals Verds. Etapa 7. So n’Amer - Pollença.

Les noves variants incloses permeten donar resposta a les peticions dels ajuntaments de Palma, Puigpunyent, Calvià, Esporles, Lloseta, Mancor de la Vall, Santa Maria i Bunyola, amb recorreguts que enllacen amb pobles o llocs d’interès i que contribueixen al desenvolupament local dels municipis afectats: