'Mallorca, terra de llecor', un nou cicle de rutes per Mallorca a través del patrimoni i la cultura popular

La Institució Alcover arrenca la quarta edició de 'Mallorca, terra de llecor', un nou cicle de cinc rutes per Mallorca a través del patrimoni i la cultura popular que donarà a conèixer una de les facetes més desconegudes d’Antoni Maria Alcover: els indrets més significatius on va recopilar la informació necessària per a ajudar-lo a fer dues de les obres més emblemàtiques de la llengua i literatura catalanes: el Diccionari Català-Valencià-Balear i les Rondalles.

Aquesta nova edició es desenvoluparà entre els mesos de novembre i febrer, març i abril de 2023 i en tendrà cura Tomàs Vibot, filòleg, escriptor i guia cultural. Les places són limitades i per això és imprescindible inscriure’s prèviament enviant un correu electrònic a l’adreça institucioalcover@gmail.com o a través d'enviumanacor.cat durant el termini d’inscripció que s’especifica en cada cas.

Les sortides inclouran el transport gratuït des de Manacor fins al punt d’inici de la ruta i la tornada a Manacor. L’hora i el lloc de partida s’indicarà abans de cada sortida.

Novembre 2022

1.- Llucmajor: «una vida d’una color local intensíssima»

Data: 12/11. Inscripcions: del 7 al 10 de novembre.

La ciutat de Llucmajor i son terme col·laboraren d’una forma intensíssima en l’Obra del Diccionari i també en les Rondalles. De llavors ençà, mossèn Alcover establí forts lligams amb alguns llucmajorers i llucmajoreres, tant del món de la pagesia com de la cultura i la ciència. Una ruta per descobrir un poble on el manacorí trobà «la vida lluchmajorenca antiga d’una color local intensíssima i d’una opulència ètnicament meravellosa».

2.- Ciutat: la segona pàtria de mossèn Alcover

Data: 19/11. Inscripcions: del 14 al 17 de novembre.

Ciutat fou una segona pàtria per a Antoni M. Alcover. Hi estudià partir de 1877, hi feu de vicari general, canonge de la Seu... I també hi morí. Si bé Manacor sempre representà la llar, la genuïna pagesia i el territori al qual tornar sempre, la capital mallorquina, que ja vivia un incipient aire cosmopolita, va ser el nucli on es relacionà amb els grans intel·lectuals illencs i forans i, sobretot, des d’on posà en marxa els grans projectes vitals: la redacció de les rondalles i la titànica empresa del Diccionari.

Febrer/abril 2023

3.- Son Servera: cims de gegants, cau de boiets

Data: 11/2. Inscripcions: del 6 al 9 de febrer.

La vila de Son Servera custodia records alcoverians pertot arreu: fou terra d’escorcolls filològics per al Diccionari i per al Butlletí, però sobretot fou terme de grans narradors de rondalles. Alcover, però, també hi deixà una forta empremta dins l’àmbit religiós, tant pel que fa al misteri diví com dins l’àmbit artístic. Una vila on la petja alcoveriana es percep a cada carrer, a cada paisatge.

4.- Miramar i Alcover: lul·lisme al cor de Trinitat

Data: 11/3. Inscripcions: del 6 al 9 de març.

Una de les grans curolles alcoverianes –i també un dels seus grans maldecaps– va ser la recuperació de la memòria de Ramon Llull i sobretot edició de tota l’obra lul·liana. Per tant, el lul·lisme també està en deute amb la tenacitat i feineria del manacorí. Però, per altra banda, Miramar* i el bosc de Trinitat varen ser espais que ben bé conegué, no sols a través del llegat de l’Arxiduc sinó sobretot per ser l’indret on trescà una de les persones que més admirà: Catalina Tomàs i Gallard, la beateta.

*Nota: té cost d’entrada: 4€.

5.- «Ja està fet Sineu, amb so campanar enmig»

Data: 1/4. Inscripcions: del 27 al 30 de març.

Sineu, vila de cap i casal, és un referent en la història i el patrimoni illencs. Un poble no sols amb una forta personalitat, sinó amb una gran empenta pel que fa a la col·laboració per a la confecció del Diccionari i també per a l’Aplec de Rondalles d’en Jordi des Racó. Una tresca per a descobrir una vila que col·laborà intensament amb el projecte vital, filològic i folklòric del manacorí.