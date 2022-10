La campanya d'alt risc d'incendis forestals finalitza amb 10,5 hectàrees cremades

El conseller de Medi ambient i Territori, Miquel Mir, i el gerent de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT), Joan Ramon, han presentat, aquest divendres, el balanç de la campanya d'incendis forestals en les Illes Balears. Aquest any, s'han produït 75 sinistres que afectat, fins a dia 14 d'octubre, una superfície total de 10,56 hectàrees. La xifra és, fins al moment, la millor de tota la sèrie històrica.

Per illes, la majoria de sinistres s'han produït a Mallorca (46), seguit d'Eivissa amb 23 sinistres, Menorca amb 4 i Formentera amb 2. El 97% d'aquests sinistres han estat conats, és a dir, focs que han afectat a menys d'una hectàrea.

Quant al tipus superfície afectada, el 63% ha estat sobre terreny forestal arbrat (principalment pineda o ullastrar) i la resta sobre terreny no arbrat (carrizo, matolls, canyet, etc.).

El conseller ha volgut remarcar que les dades d'aquesta temporada d'incendis «són molt bona notícia però no ens poden fer baixar la guàrdia, ja que en qualsevol moment es pot produir un incendi forestal important». Sigui com sigui, Mir ha agraït la tasca «d'un operatiu interinsular d'èxit que no només actua amb precisió i rapidesa durant l'extinció dels incendis forestals sinó durant tot l'any, amb les tasques de prevenció dels incendis forestals i conscienciació a la ciutadania».

Precisament, per fer el balanç de la campanya d'alt risc d'incendis forestals s'ha fet una visita a la faixa d'autoprotecció de s'Estremera Nova, on s'ha actuat en 8 hectàrees amb un pressupost de 92.047,52 €. Les brigades seguiran treballant fins a finals d'any.

En aquest sentit, Ramon ha destacat «la importància de les tasques de prevenció que s'han de realitzar en aquesta època de l'any, sobretot a les zones d'interfície urbana-forestal».

Quant a les causes dels incendis forestals, gairebé la meitat (47%) dels sinistres s'han iniciat per una negligència o causes accidentals, el 24% han estat intencionats i el 15% han estat per causes naturals (rajos).

Cal destacar que, des de 2014, no se superen les 500 hectàrees cremades, sent el 2020 l'últim any important, amb l'incendi de S'Albufera de Mallorca. Mir ha explicat que aquestes xifres venen donades, en gran part «per les polítiques de sensibilització, cultura del risc i educació ambiental», però ha incidit que «cal seguir incrementant la consciència ciutadana i la prevenció dels incendis, sobretot en el context d'emergència climàtica que vivim».