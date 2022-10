Esgotats en una setmana 54.000 bons descompte del Govern, un 80% del total

Els residents de Balears han consumit, en tot just una setmana, 54.000 bons descompte dels 67.000 que ha posat en funcionament la Vicepresidència del Govern amb la campanya «Bons Illes Balears» que impulsa la Direcció General de Comerç. Això significa que, donat que la campanya va començar el passat dia 4 d'octubre, i en tan sols una setmana, ja s'han bescanviat el 80% dels bons.

A més, més de la meitat dels comerços que participen al programa, en concret 423 establiments, han esgotat ja tots els seus bons. A Palma, per exemple, dels 242 comerços adherits, 142 han esgotat el 100% dels bons. L'èxit és extensible, no sols a la resta de municipis de Mallorca sinó també a tota la comunitat autònoma. És el cas de Menorca on, per exemple, a Ciutadella, només queden bons a 16 comerços dels 39 que han participat en la campanya.

Amb aquestes xifres, i tenint en compte que el Govern regala bons de 15 euros de descompte per a compres iguals o superiors a 30 euros, la Direcció General de Comerç estima que, tan sols en aquesta primera setmana, la campanya «Bons Illes Balears» hauria mobilitzat entorn els dos milions d'euros entre el petit i el mitjà comerç dels illes.

«Amb aquesta inversió palanca volem, com vam fer ja l'any passat, ajudar als famílies en períodes com la tornada a l’escola i donar sortida a estocs en el comerç de proximitat. A més, fem coincidir la campanya amb el final de la temporada d'estiu, la qual cosa permet al comerç tenir caixa extra per a afrontar l'últim trimestre», explica el vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes.

Els bons, un màxim de 4 per persona, continuarandisponibles pels residents que encara no els hagin bescanviats fins al pròxim 31 de desembre o fins a acabar amb els existències.

Funcionament del bons

En aquesta segona edició del programa 'Bons Illes Balears¡ d’estímul als petits i mitjans comerços de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que impulsa la Vicepresidència del Govern i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de la Direcció General de Começ, el Govern posa en circulació més d’un milió d’euros mitjançant la distribució de 67.000 bons de descompte amb els quals es preveu mobilitzar més de tres milions d’euros en consum de proximitat.

Cada ciutadà major de 16 anys rebrà fins a quatre bons de 15 euros descompte que podrà bescanviar en els establiments adherits a la campanya per compres superiors a 30 euros, i fins a un màxim de 60 euros de descompte per persona.

Els bons, que es poden acumular en una sola compra o fer-los servir en diferents compres, en diversos o en un únic comerç, se sol·liciten directament a la botiga (no són aplicables a compres per internet), i per això només és necessari presentar el DNI, NIE o passaport.

En aquesta ocasió s’han inscrit comerços de tots els municipis de les Illes Balears, fàcilment identificables pels cartells indicatius que pengen visibles en els seus aparadors, i que també es poden consultar en la plataforma www.bonsillesbalears.com.