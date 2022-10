El Consell de l’Aigua dona el vistiplau a la revisió de tercer cicle del Pla Hidrològic de les Illes Balears

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha assistit, aquest dilluns al Ple del Consell Nacional de l’Aigua que s’ha celebrat al Saló d’actes del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Durant la reunió, s’ha aprovat el projecte de Reial decret pel qual s’aprova la revisió del Pla Hidrològic de la demarcació hidrològica de les Illes Balears. El document serà remès al Consell de Ministres per a l’aprovació definitiva.

Mir s’ha mostrat «molt satisfet per ser dels primers Plans Hidrològics que aproven aquesta revisió de tercer cicle en el Consell de l’Aigua». En aquest sentit, ha remarcat la «importància cabdal d’aquest instrument de planificació de l’administració hidràulica en un moment on ja es comencen a sentir els estralls de l’emergència climàtica, especialment en territoris tan fràgils com els arxipèlags».

Aquest nou cicle de planificació, que estarà vigent fins l’any 2027, aposta per la reutilització com a prioritat principal. A més, per primera vegada, es vinculen els futurs creixements urbanístics al compliment d’objectius en matèria de disponibilitat d’aigua. Així, l’informe de suficiència hídrica, que és obligatori per a poder tramitar qualsevol instrument que pugui suposar un creixement urbanístic (PGOU, Normes Subsidiaries, Pla Especial, etc.), només podrà ser favorable en cas que el municipi que el sol·licita compleixi amb dos condicionants: una dotació màxima de 250 litres/persona/dia i un percentatge màxim de fuites del 25% (el 2025) i del 17% (el 2027).

En cas de no complir amb aquests dos condicionants, només es podrà seguir amb la tramitació si el municipi ja té aprovat un Pla de Gestió Sostenible de l’Aigua on es prevegi l’assoliment, com a mínim, d’aquests dos objectius, en un període màxim de sis anys. Amb tot, cal subratllar que complir amb aquests condicionants no suposa automàticament obtenir un informe de suficiència hídrica favorable sinó que, una vegada superat aquest requisit mínim, s’examinarà la viabilitat del creixement requerit.