Les Balears aproven el sostre de despesa per al 2023: 5.947,5 milions d'euros

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha aprovat el límit màxim de despesa no financera de les Illes Balears per al 2023, fixat en 5.947,5 milions d’euros. Aquesta xifra representa un augment del 15 % en relació amb el pressupost inicial per al 2022, un total de 770,9 milions d’euros més.

Novament s’hi inclouen el factor d’insularitat previst en el Règim Especial de les Balears (REB) i els recursos provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència del fons europeu Next Generation.

Amb aquest increment, les Illes Balears assoleixen el seu major sostre de despesa no financera, el qual engloba el pressupost destinat a les polítiques públiques, i disposaran del pressupost més alt de la Comunitat Autònoma en un escenari de més reforç dels serveis públics essencials i de les mesures contra la inflació provocada per la crisi de la guerra a Ucraïna.

«Aquest extraordinari increment de finançament servirà per vertebrar tota una xarxa, un escut de protecció, que ajudi a superar els mesos vinents amb el menor cost possible per a les economies domèstiques», expliquen.

L’Acord del Consell de Govern enceta l’elaboració definitiva i la propera tramitació del Projecte de llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2023 al Parlament de les Illes Balears. Així mateix, autoritza la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors a fer les actuacions que calguin per presentar aquest límit de despesa no financera davant el Parlament de les Illes Balears.

El REB té un paper important en aquest finançament, atès que el sostre de despesa del 2023 inclou una dotació de 110 milions del factor d’insularitat.

Els ajuts europeus del fons Next Generation creixen 108,2 milions d’euros, un 35 % més que el 2022, fins a arribar a 419,8 milions, dels quals 317,9 milions corresponen al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i 101,9 milions al fons REACT-EU.

Els recursos del sistema de finançament autonòmic representen el 47 % del pressupost no financer de la Comunitat, el gruix dels ingressos prevists per al 2023, amb un total de 3.350,46 milions d’euros, un 25,3 % més respecte del pressupost del 2022.

Per al 2023, també destaca l’increment de la previsió dels ingressos de tributs cedits, que ascendeixen a 1.203,81 milions d’euros.

Aquests augments, segons el Govern, reflecteixen «el procés de recuperació de l’activitat econòmica regional actual i responen principalment a la vitalitat dels indicadors d’activitat econòmica (producció, consum i ocupació) i a l’assoliment del procés de recuperació econòmica postpandèmia i la repercussió positiva de la liquidació de determinats tributs bestrets en l’exercici de 2021 respecte de les previsions inicials del 2022. Baixa lleugerament la previsió dels ingressos tributaris propis, un -0,6 %, que arriba als 225,82 milions».