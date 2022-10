El Consell de Mallorca presenta les etapes de la Ruta dels Fars que recorren el municipi de Palma

El Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca continua amb la ronda de presentacions als 12 municipis pels quals transcorre el projecte senderista de la Ruta dels Fars. En concret, la reunió celebrada aquest divendres ha servit per explicar les etapes de la ruta que recorren el municipi de Palma.

Les trobades, liderades per la vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, acompanyada per la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, serveixen per acostar el projecte de la ruta als i les senderistes de la zona així com als ajuntaments, clubs de muntanya i senderisme, associacions de lleure, ciutadania en general i a grups polítics.

La següent presentació del projecte senderista de la Ruta dels Fars serà el dimarts, 4 d'octubre, a l'edifici polivalent de Campos. En aquesta darrera reunió es presentarà el recorregut de la Ruta per ses Salines, Campos i Llucmajor.

La Ruta dels Fars serà un itinerari senderista de 285,6 km, dividit en dotze etapes, que permetrà connectar a peu Capdepera amb Andratx. El traçat de la Ruta voreja les zones costaneres de llevant i migjorn, de la badia de Palma i del ponent de la Serra de Tramuntana, i travessa nuclis urbans i turístics.

La consellera Ribot ha destacat que «precisament una de les novetats que presenta la Ruta dels Fars és que algunes etapes, com la de Palma, recorren un traçat urbà. A Mallorca no estem gaire acostumats a aquest tipus de recorreguts que sí que existeixen en altres grans rutes. Les etapes que recorren Palma ens permeten gaudir del senderisme des del seu vessant més urbà i amb valor patrimonial. Quan estigui tot senyalitzat esperem que els senyals de fusta generin curiositat i, fins i tot, engrescar la gent a descobrir caminant el seu entorn».

A la reunió, que ha tingut lloc al Casal de Barri l'Escorxador, hi han assistit més de 20 persones, entre les quals, hi havia membres del consistori, així com públic en general que s'ha acostat per saber més sobre el nou traçat senderista que proposa el Consell de Mallorca.

En concret, les etapes que passen pel municipi de Palma són les següents:

-Etapa 9: Arenal - Palma (15,75 km), dels quals uns 0,5 km són camins no asfaltats i 14 km que sí que ho estan.

-Etapa 10: Palma - Son Caliu (19,50 km), dels quals uns 2,8 km de camins no asfaltats i 4,9 km que sí que ho estan.

-Variant A: na Burguesa (7,66 km), que connecta amb la Ruta de Pedra en Sec.

Entre els punts d'interès d'aquestes etapes el Consell vol destacar: Etapa 9: Cases del Carnatge, l'ecomuseu Marítim del Club Nàutic de Cala Gamba, el passeig de la platja de Can Pere Antoni, el Parc de la Mar, la Seu, el Palau de l'Almudaina, la Llotja, el Museu Marítim de Mallorca a Ses Voltes, i a la llotja de pescadors de Palma. Etapa 10: Passeig Marítim, barri des Jonquet, Castell de Bellver, na Burguesa.

«Un dels objectius clars és el de continuar obrint rutes que permetin establir una xarxa de camins que connectin les diverses poblacions de Mallorca a peu. La nova Ruta dels Fars ens permet potenciar el senderisme com a activitat saludable i apta per a la major part de la població», ha sentenciat Ribot.

Ruta senderista

Després que el Ple del Consell de Mallorca aprovés inicialment el Pla Especial d'Ordenació i de Protecció de la Ruta dels Fars el juliol passat, la tramitació contínua amb el període d'exposició pública, un espai perquè la societat pugui participar en la creació de la Ruta.

Així, amb la incorporació de la Ruta dels Fars, es podrà fer la volta a Mallorca a peu connectant les tres rutes senderistes senyalitzades del Consell de Mallorca: Ruta de Pedra en Sec: 299,56 km, Ruta Artà-Lluc: 134,72 km i la Ruta dels Fars: 285,6 km. El recorregut total suma 719,58 km i connecta 31 municipis.