L'Associació d'Usuaris del Tren: «Volem denunciar la mala gestió dels serveis ferroviaris i tots els problemes que ens trobam diàriament»

L'Associació d'Usuaris del Tren expressa la seva profunda «preocupació, decepció i mal estar» pel mal funcionament del servei de tren.

En aquesta ocasió, el detonant ha estat l'aglomeració de persones en un mateix tren, que a les 7.11 hores passava per Santa Maria del Camí, i que a causa de la quantitat massiva de persones que han intentat entrar dins els vagons han generat situacions de tensions i nervis.

«A això s'ha afegit el fet que l'aire condicionat no funcionava per la qual cosa les temperatures dins el tren, que només duia tres vagons, han augmentat i han provocat que una jove s'acubés» expliquen els usuaris. Finalment, va ser reanimada per les persones que l'envoltaven sense més conseqüències.

L'Associació denuncia que aquest és només un cas més de les conseqüències dels greus problemes de massificació que pateix el servei ferroviari, especialment a les hores de més afluència, i que no correspon amb el nivell de demanda social actual.

La queixa vol incidir també en el freqüent incompliment dels horaris, i en la manca de planificació per donar resposta a la necessitat de transport públic i segur, especialment per als joves. Aquest ha estat el cas de les festes locals recents com Sineu.

Afegeixen que «molts d'usuaris han denunciat a l'Associació que alguns trens no fan les parades que toca, deixant a les persones a les andanes i sense informació a pantalles ni per megafonia. Avui mateix el tren de les 18.10 hores que passava per Santa Maria, i que segons la planificació havia de fer aturades a totes les estacions, no ha aturat a cap estació amb el consegüent desconcert dels passatgers».

L'Associació recorda també que el tren és el transport públic més sostenible i el més just socialment, el que genera menys impacte territorial i menys contaminació ambiental, i el que les administracions sempre haurien d'haver potenciat en defensa de l'interès general. En aquests moments de sortida de la pandèmia, però amb una crisi global climàtica, i una conjuntura econòmica gens optimista, volen recordar la necessitat de promoure un transport públic segur i de qualitat.

«I per tot això, es vol denunciar la mala gestió dels serveis ferroviaris i tots els problemes que ens trobem diàriament; i per altre tornar a reclamar als actuals responsables del SFM, que es plantegin una política de millores permanents que afavoreixin aquest transport, com a alternativa econòmica i sostenible al transport privat», ha assegurat l'Associació d'Usuaris del Tren.