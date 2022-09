La Justícia desestima un recurs contra la prohibició de fumar a les terrasses dels bars a les Balears

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) ha confirmat la prohibició de fumar a les terrasses dels bars a les Balears, aprovada pel Govern el febrer de 2022.

En concret, la sala contenciosa administrativa ha desestimat un recurs presentat per un particular contra l'acord del Consell de Govern que va aprovar la prohibició de fumar a les terrasses. Amb aquest acord el Govern va eliminar totes les mesures Covid en matèria d'aforaments i horaris i únicament va mantenir l'obligatorietat de màscara a interiors a més de fumar a les terrasses i al carrer, quan no es pugui mantenir una distància mínima de dos metres o estigui en moviment.

El demandant argumentava que la mesura adoptada pel Govern vulnerava els drets fonamentals dels fumadors, el dret a l'honor, la imatge i la dignitat de la persona i que era discriminatori. Entre altres consideracions, al·legava que s'obligava «el fumador addicte a exposar la seva condició públicament» i veia la prohibició una «persecució i criminalització».

Els magistrats rebutgen aquests arguments i consideren que la decisió del Govern estava justificada per la propagació de la variant òmicron de Covid en aquelles dates i per l'impacte sobre la salut de l'exposició accidental al fum. Per a la Sala, no es pot afirmar que afecta a la privadesa dels fumadors la «molèstia» de fer-los abandonar un espai «durant uns breus minuts» per fa umar.

Per tot això, el TSJIB desestima el recurs del demandant i, a més, li imposa el pagament de les costes processals, amb un límit de 2.000 euros. Aquesta decisió no és ferma i contra ella hi cap recurs davant del Tribunal Suprem.