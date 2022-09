Can Sales ofereix tallers gratuïts d'escriptura, enquadernació i cal·ligrafia

La Biblioteca Pública de Palma Can Sales, gestionada per la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, ofereix per primera vegada tallers de producció creativa relacionats amb la lectura i els llibres, tant d'escriptura com d'enquadernació i cal·ligrafia com a part de la seva programació d'activitats culturals. L'oferta inclou també un club de lectura, conferències, xerrades, converses i lectures commemoratives. Totes les activitats són gratuïtes.

El taller d’escriptura creativa, a càrrec de l’escriptor Javier Cànaves, es planteja com una porta d’entrada a l’ofici d’escriure amb l'ensenyament d'eines per escriure una novel·la, un recull de contes o un assaig. Està estructurat en nou sessions mensuals que tindran lloc el primer dilluns de cada mes d’octubre fins a juny. El termini d’inscripció és des de dia 21 de setembre fins dia 1 d’octubre, i els alumnes inscrits continuaran tot el curs.

Els tallers de cal·ligrafia i d’enquadernació, a càrrec del Taller Verd de les artesanes Paz Alomar i Adriana Forteza, estan destinats al públic general, sense coneixements previs. Els tallers de cal·ligrafia volen possibilitar l’encontre amb el potencial creatiu de la lletra escrita i divulgar la cal·ligrafia històrica com a part del patrimoni cultural, mentre que els tallers d’enquadernació ofereixen una iniciació al món del llibre i la carpeteria mitjançant l'aprenentatge dels principis bàsics de l'enquadernació artesanal. La inscripció es fa per separat a cada un dels tallers.

La programació inclou també les conferències del cicle Biblioteca d’escriptors, dedicat a escriptors que aprofundeixen en l’ofici d’escriure i vinculen els seus autors de referència amb la seva creació literària. El cicle comença el 4 de novembre amb la conferència de l’escriptora Helena Tur sobre la transgressió en Mary Shelley, i per desembre, l’escriptora Espido Freire, Premi Planeta 1999, farà una conferència sobre l’escriptora anglesa Jane Austen. El cicle tindrà continuació fins el mes de juny de 2023 amb els escriptors Mikel Santiago, María Oruña, Elisa Sebbel, Laura Fernández i Bárbara Gil.

També comença per novembre el cicle de xerrades i tallers sobre alimentació i salut a càrrec de la dietista i nutricionista Raquel Bernácer, que pretén ensenyar que és possible una altra forma de consumir de forma saludable, tant per a nosaltres com per al medi ambient, amb productes locals i de quilòmetre 0. Amb aquesta activitat, la biblioteca treballa en la consecució del ODS 3 Salut i benestar i ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles.

Can Sales continuarà celebrant el club de lectura, activitat consolidada des del 2008, que comenta en grup una obra literària que tots els membres del club han llegit prèviament. Les lectures, seleccionades per la coordinadora Maria José García Mulas, es reparteixen gratuïtament a tots els membres. Per octubre, el club de lectura començarà amb la lectura de la novel·la El mag, de Colm Tóibín.