Constructores de les Balears, al límit: 57 obres públiques desertes per valor de 58,6 milions

L'Associació de Constructors de les Balears posa de manifest que des de principi d'any i fins al dia d'avui han comptabilitzat 57 obres públiques que han quedat desertes, com a mínim en la seva primera licitació, per un valor de 58,6 milions d'euros (alguna pot haver-se adjudicat amb posterioritat amb un augment del pressupost). Un fet insòlit que mai havia succeït en anys anteriors. La causa és que aquestes licitacions han sortit sense els preus actualitzats, tal com exigeix la Llei de Contractes del Sector Públic. Les empreses han assumit uns sobrecostos enormes per l'augment desorbitat del preu dels materials, dels combustibles i l'energia, que no s'estan compensant. Segons dades del primer trimestre de l'any de l'INE, calculen que les obres en general s'han encarit més d'un 30% a les illes.

El decret de revisió de preus estatal 3/2022 i les seves revisions posteriors exclouen ja

d'entrada a més del 86% de les obres públiques a Balears, per estar enfocat a grans obres.

Davant tal circumstància, l'esperança de les empreses era poder acollir-se al decret autonòmic de compensació, però resulta que encara no es pot aplicar perquè no s'han publicat els paràmetres i la metodologia. Per tant, les constructores es troben en una situació de fragilitat i incertesa absoluta en haver assumit uns sobrecostos que no s'estan compensant. Moltes empreses opten per no presentar-se a les licitacions, ja que no s'han licitat amb preus de mercat, i veuen que no podran optar a les suposades revisions de preu.

La disminució de la seva activitat afectarà tant el nombre de treballadors contractats com als compromisos adquirits amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. «Som els primers que desitgem treballar, però en unes condicions que no posin en perill la viabilitat de les empreses ni els llocs de treball de les nostres plantilles. Al final, amb les obres desertes sortim perjudicats tots, els ciutadans en primer lloc», afirma la presidenta de l'Associació, Fanny Alba.

Les conseqüències seran un inevitable increment dels litigis, de licitacions desertes i d'obres paralitzades, així com, retards en l'execució de contractes. Entre les desenes de projectes que han quedat deserts apareixen paralitzacions que afecten a la ciutadania en general, com a col·legis, habitatges de protecció, millora de carreteres, així com instal·lacions culturals i esportives. Molts són finançats amb fons europeus.

Les 57 licitacions declarades desertes de gener a setembre del 2022 a les Balears es

corresponen amb: 29 d'ajuntaments, 8 de l'IBISEC (educació), 5 de l'IBAVI, 3 del Consell de Mallorca, 2 de la UIB, 2 de SFM, 2 d'AENA i 1 del Consell de Menorca, IBSALUT, ABAQUA, Mútua Universal-Mugenat, Ministeri de Cultura i Administració general de l'Estat.

En relació amb la licitació de l'obra per a l'execució del projecte d'ampliació del metre

al Parc Bit impugnat per aquesta associació, SFM ha desistit del procediment per no

haver-se presentat cap empresa, tal com indiquen en el seu propi escrit de desistiment.

«Volem fer una distinció amb l'IBAVI per ser l'únic organisme que està atenent les reclamacions de revisió de preus de manera positiva per a les nostres empreses. Agraïm que siguin sensibles a la situació complicada que travessen els contractistes».

«Tant la Confederació Nacional de la Construcció en l'àmbit estatal com nosaltres, reiterem la urgència d'establir un sistema automàtic de reequilibri de preus que permeti fer front a aquests sobrecostos i, per tant, tingui en compte les alteracions posteriors a la presentació d'ofertes, tant a l'alça com a la baixa, buscant dotar d'estabilitat als contractes».

Exigeixen al Govern que compleixi els acords de la taula de diàleg social i amb els constructors de les Balears i publiqui, sense dilació, els paràmetres i la metodologia per a poder presentar les reclamacions via decret autonòmic de compensacions on creuen que més obres podran accedir a la revisió.

«Finalment, insistim als ajuntaments que tramitin les reclamacions de revisió excepcional de preus. La gran majoria de consistoris de Balears segueixen sense atendre aquestes sol·licituds de les empreses malgrat estar adherides als decrets de revisió, sense necessitat d'haver d'acordar-ho en ple. Segons el Dictamen 27/2022 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat, s'estableix que les corporacions locals queden adherides a les mesures de compensació econòmica sense necessitat d'acord, perquè no disposen de competència legislativa en contractació pública i, per tant, estan vinculats a les decisions de la seva comunitat autònoma», remarquen.