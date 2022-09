El conseller d'Educació deixa clar a l'extrema dreta que només hi ha 10 famílies que reclamen el 25% de castellà a les Balears

«No hi ha cap sentència, ni del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, ni del Tribunal Suprem, ni del Tribunal Constitucional que ens obligi a aquest 25%. No hi ha cap recurs en contra de la Llei de Normalitzacio Lingüística i el Decret de Mínims», així de contundent s'ha mostrat Martí March, conseller d'Educació, quan ha estat demanat per l'extrema dreta -Vox- al Parlament.

March, davant la constant obsessió de Vox per l'eliminació del català com a llengua vehicular a l'educació, ha remarcat que «ni tenim sentències, ni es margina les famílies, ni hi ha cap plantejament que digui que anam en contra de la legalitat». A més, ha apuntat que només 10 famílies d'entre més de 175.000 alumnes reclamen a la justícia aquest 25 per cent de castellà.

Sobre això, ha destacat que són els consells escolars -on hi ha les famílies representades- els que aproven els projectes lingüístics dels centres educatius.

El conseller ha conclòs assegurant que les dades expliquen que la competència comunicativa del castellà i del català és similar a les Illes Balears, però a la competència oral és superior el castellà. «L'única cosa que volem és normalitzar la nostra llengua. Sense l'escola, el català hauria desaparegut», ha subratllat.