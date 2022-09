Els joves de Mallorca Nova es formen en feminisme i drets LGTBI

Una trentena llarga de joves ha participat aquest cap de setmana, del 17 i el 18 de setembre, a la II Escola Nova organitzada per l’organització juvenil Mallorca Nova. El conjunt d’actes, que s’ha celebrat a la Colònia de Sant Pere, ha duit per títol '(R)evolucionem Mallorca' i s’ha centrat en la formació en la temàtica feminista i LGTBI.

La secretària general, Maria Victòria Llull, va cloure diumenge la trobada afirmant que «la formació i els actes com aquests, que ens permeten crear comunitat i establir lligams, són dues de les principals eines que tenim els joves militants i activistes per fer una societat millor i més justa».

També va assistir a la cloenda el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, partit al qual està vinculat Mallorca Nova. Apesteguia va convidar els joves a «continuar formant-se, continuar sent reivindicatius i actuar com a consciència del partit i de la política en general».

La secretària de formació de Mallorca Nova, Maria Margalida Perelló, va explicar que la intenció d’aquesta segona edició, ja que l’Escola vol tenir un caràcter anual, era «continuar formant els nostres militants en els puntals ideològics de la nostra organització com són el feminisme i els drets LGTBI. Fer formacions i taules rodones sobre temes com la salut mental i les cures o la prostitució permeten conèixer amb profunditat aquests temes i poder tenir una opinió formada al respecte».

Per això, s’han fet fins a set activitats formatives, com ara la ponència sobre interseccionalitat a càrrec d’Aurora Jhardi, la conferència de la diputada d’ERC Jenn Díaz sobre les dones als espais de poder, una taula rodona sobre prostitució amb l’activista Neus Tur i les treballadors sexuals del sidicato OTRAS Linda Porn i la seva secretària general, Conxa Borrell.

La trobada també va comptar amb la participació de representants de les organitzacions juvenils Galiza Nova i Joves del País Valencià, que varen col·laborar amb l’organització d’activitats i varen assistir com a convidats.