CollapseTourismDay: manifestació a Palma el 27 de setembre en contra de la massificació turística

Un clam contra la massificació turística. Palma, Donostia, Marsella, Venècia, Lisboa, Ajaccio i Nàpols fan una convocatòria unitària, el pròxim 27 de setembre, per dir prou a l'actual model turístic.

Coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, els convocants volen denunciar els impactes i conseqüències de la intensificació turística després de l'aturada que va suposar la pandèmia i atenent la situació actual d'agreujament de la crisi climàtica.

Així, a Palma, amb el lema conjunt 'Collapse Tourism Day', més d'una vintena d'entitats fan una crida a la ciutadania perquè el dimarts 27 de setembre a les 19.00 hores surti al carrer per a realitzar una gran cadena humana envoltant el Consolat de Mar.

Les entitats adherides han explicat aquest dissabte, que la situació de massificació turística viscuda a les Balears, i en especial Mallorca, aquest estiu és «insostenible». «El cost d'aquest model econòmic basat en la intensificació turística és elevadíssim en l'àmbit econòmic, social i ambiental».

«Depenem cada vegada més del "tot turisme" que impossibilita una diversificació econòmica, mentre es facilita el negoci de grans empreses i fons financers que veuen en aquest sistema uns guanys a curt termini amb un cost mínim i uns efectes col·laterals altíssims per a la població i els recursos naturals. Mentrestant es destina gran quantitat de diners públics a prioritzar la construcció o ampliació d'infraestructures viàries, aeroportuàries i portuàries per augmentar la seva capacitat operativa, privatitzant-se els guanys i socialitzant-se les pèrdues», han explicat.

Així, asseguren que el model turístic genera moltes emissions contaminats, a més de produir una major bretxa social i una gentrificació de la població. Davant aquesta situació, fan una crida perquè la societat agafi consciència i s'uneixi a la lluita «pels nostres barris, per les nostres ciutats i pobles, pel nostre territori, per les treballadores i treballadors, pel nostre clima, per la nostra costa, per la nostra salut, pel nostre futur».

Les entitats i plataformes convocants són:

Plataforma contra l'ampliació de l'aeroport, Amics de la Terra, Greenpeace, GOB, Terraferida, Jubilats per Mallorca, Joventut pel clima, Arran, Rebel·lió o extinció Mallorca, Attac Mallorca, Entrepobles, Federació d'Associació de Veïns de Palma, Arrels Marines, Mallorca Nova, CUP Mallorca, Tambors per la Pau, Llaços Grisos, Endavant Mallorca, Fòrum Ciutadà, Docents pel Futur, STEI-i, Son Bonet Pulmó Verd, Plataforma Quin Port Volem, Plataforma contra els megacreuers, Plataforma Autopista NO, Benamics, Ciutat per qui l'habita, Flipau amb Pere Garau, Recuperarem Marivent (REM), Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), Música per la Llibertat, Reviure Tofla, Unitat Cívica per la República i Plataforma Via Verda Alaró.