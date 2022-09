Representants de les Illes Balears participen dels actes de la Diada de Catalunya

Representants d'entitats i partits polítics de les Balears han participat en els actes que s'han fet a Barcelona amb motius de la Diada de Catalunya.

El president de l'Obra Cultural Balear, Joan Miralles i la vicepresidenta de l'Entitat, Lena Serra han participar en l'ofrena Floral que fa la Federació Llull al monument de Rafel de Casanova, juntament amb els presidents i directius d'Òmnium Cultural i d'Acció Cultural del País Valencià. Posteriorment han assistit a l'acte organitzat per Òmnium al passeig Lluís Companys i a l'acte organitzat per la Generalitat de Catalunya.

El president de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, Joan Planas i els membres de l'entitat, Agnès Ambrós i Manel Domenech, han participat en l'ofrena a Rafel de Casanovas, juntament amb les direccions de l'Assemblea Nacional Catalana i de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià. Durant l'horabaixa, Planas ha estat un dels portadors de la pancarta inicial de la gran manifestació independentista.

En representació de l'STEI-i han participat als diversos actes de la Diada, Xisco Ramis i Carles Cabrera.

En nom d'Esquerra Mallorca i de MÉS per Mallorca, hi han participat, Miquel Àngel Sureda i Carme Gomila i en nom de Més per Menorca, han estat Miquel Àngel Maria i Damià Moll els encarregats de fer l'ofrena en nom dels menorquinistes.