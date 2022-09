ANPE lamenta que l'inici del curs escolar «es faci d'esquena» al professorat

El sindicat ANPE ha lamentat aquest dissabte que el curs escolar «comenci d'esquena al professorat», ja que els nous canvis normatius implantats per Educació han «trepitjat» els temps educatius necessaris per consolidar el nou procés d'ensenyament-aprenentatge que suposa la LOMLOE.

Per aquest motiu, el sindicat considera que «ha faltat temps per a formar el professorat, que els nous currículums s'han publicat tard, i que en conseqüència, ni les editorials han pogut adaptar-se per a complir amb els terminis de lliurament dels llibres».

El sindicat ha recordat que ja es varen anticipar a aquesta situació convocant una concentració davant la Conselleria al juny i una altra manifestació davant el Consolat de la Mar al juliol, on denunciaren aquesta problemàtica sense rebre cap resposta de l'administració.

Respecte a l'etapa 0-3, des d'ANPE consideren que «cal continuar lluitant» perquè aquesta pugui ser «assumida íntegrament o en la seva major part per la pública i el seu professorat».

Quant a les infraestructures educatives, el sindicat ha destacat que la població de les Balears és «de les poques que es manté o fins i tot puja, amb la qual cosa hem d'apostar per finalitzar els projectes començats (com l'IES de Son Ferriol, entre altres) i plantejar un nou disseny per als pròxims 4 anys».

Referent al sistema educatiu i l'alumnat, ANPE continua qüestionant les mesures aprovades que permeten la «promoció i titulació d'alumnat amb matèries suspeses», així com destacar «el sobrecost en material escolar que suposarà aquest inici de curs per a les famílies illenques».

Finalment, ANPE «no vol oblidar el professorat, el qual resulta essencial i constitueix l'eix de transmissió a les escoles». «L'aprovació de la LOMLOE, els nous currículums, el pla digital proposat, la nova manera de programar, el pròxim ROC i la carestia de la vida insular, han esgotat als docents» pel que, des d'ANPE, reclamen «la negociació de les condicions sociolaborals amb la intenció de prestigiar el paper del docent a les nostres escoles».

Per tot això, el sindicat educatiu adverteix el Govern que «ara que el Ministeri ha invertit 677 milions d'euros més a les Balears, i després de la retallada salarial efectuada fa dos anys, és el moment de plantejar una reducció lectiva a 18 i 23 hores per a professors i mestres, així com un plus d'insularitat en igualtat amb l'arxipèlag canari, on totes dues mesures ja han estat aprovades pel govern regional de Canàries per a aquest curs».

El president del sindicat, Víctor Villatoro, aconsella que si el Govern o el responsable d'Educació no plantegen estudiar aquestes qüestions, aquest curs escolar serà «llarg i mogut» fins al mes de juny.