Les Balears reforcen la xarxa de prevenció de suïcidi

La Coordinació per a la Prevenció del Suïcidi de les Balears reforça la xarxa de prevenció del suïcidi amb tres psicòlegs i un psiquiatre. Aquests professionals se sumen als 8 que ja hi havia contractats a temps complet i als 17, a temps parcial. Està previst que abans d'acabar l'any s'hi incorporin 4 infermeres de salut mental.

La responsable de la Coordinació per a la Prevenció del Suïcidi, Nicole Haber, ressalta la importància de comptar amb professionals especialitzats que puguin donar resposta a les persones afectades i als seus familiars d'una manera ràpida i intensiva. No obstant això, subratlla que és una peça més de tot l'entramat necessari per reduir aquesta trista realitat.

La xarxa de prevenció ha d'anar més enllà del sistema sanitari. Segons Haber, el suïcidi és un problema complex i, per tant, la solució ha de ser complexa. «És necessari treballar i engegar accions des de tots els nivells de prevenció: prevenció universal, selectiva, indicada i postvenció (atenció a les persones que han perdut un ésser estimat per suïcidi), i amb la coordinació de tots els àmbits, des de la comunitat, l'entorn i la persona, passant per tots els sistemes d'atenció: salut, educació, serveis socials, emergències, i amb la implicació des de les institucions, passant per les entitats i associacions, fins al ciutadà del carrer. És un problema de tothom i tothom pot contribuir a la prevenció».

En la darrera enquesta de l'any 2020 de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), les Illes Balears varen registrar 87 casos de suïcidi, un 10 % menys en nombre de defuncions per suïcidi respecte de l'any 2019. S'estima que per cada suïcidi queden afectades per a tota la vida entre 6 i 10 persones de l'entorn de la víctima, que sofreixen un procés greu de dol. Per això, es considera un problema greu de salut pública.

«És important llevar-nos la bena dels ulls i saber que és una realitat que conviu amb nosaltres des que l'ésser humà existeix. Per diferents raons, aquesta realitat ha romàs oculta i estigmatitzada i els mites i les falses creences que s'han construït al seu voltant no han fet altra cosa que reforçar el silenci i la inacció», explica Haber.

Entre les accions que promou la Coordinació en la xarxa de prevenció hi ha un protocol d'actuació per als centres docents i una guia per a la prevenció i primer abordatge de la conducta suïcida en els centres educatius de les Illes Balears.