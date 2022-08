Una exregidora d'Eivissa denuncia que el Consell no atén en català i recorda que «és un requisit per treballar en l'Administració»

Clàudia Cotaina, exregidora de l'Ajuntament d'Eivissa, ha denunciat a través del seu compte de Twitter que el Consell d'Eivissa no atén en català.

L'exregidora de Podem explica que va escollir ser atesa en català, i tot i que l'home que l'atengué va ser «molt amable», li va parlar des del primer moment i durant tota la telefonada en castellà. Cotaina també diu que va demanar si no hi havia ningú que la pogués atendre en la seva llengua, però en aquell moment, l'home respongué que «tots els seus companys estaven ocupats». Cotaina reivindica a les seves xarxes socials que «el català és i ha de ser un requisit indispensable per treballar a l'Administració a ca nostra. Ja n'hi ha prou de no respectar els nostres drets lingüístics».

L'exregidora d'Eivissa va dimitir l'any passat del seu càrrec a l'Ajuntament, a causa de les discrepàncies ideològiques amb la formació morada. En el seu moment ja va comentar que continuaria «treballant pel feminisme, per defensar l'emancipació i els drets de les dones i les nenes, i per la nostra llengua i els drets lingüístics».