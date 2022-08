Obren un expedient sancionador contra dos taxistes que es varen negar a transportar un pacient oncològic a l'hospital d'Eivissa

L'Ajuntament d'Eivissa ha iniciat un expedient administratiu sancionador contra dos taxistes del municipi que varen rebutjar, un darrere l'altre, un servei a l'hospital d'un pacient oncològic que va sol·licitar el trasllat a través de RadioTaxi.

Segons ha explicat aquest dijous el Consistori en un comunicat, a l'expedient s'explica que el pacient va haver de telefonar fins a tres vegades per a aconseguir que s'acceptés el servei.

Aquests expedients se sumen a cinc oberts més al juliol pel mateix motiu, ja que es varen rebutjar, sense motiu, serveis essencials sol·licitats.

Les persones denunciades rebran la notificació al començament de setembre.

L'Ajuntament ha destacat que negar-se a prestar un servei essencial, com és un trasllat a l'hospital o a l'aeroport, sense causa justificada està considerat com una infracció molt greu a la Llei de transport terrestre i mobilitat sostenible de les Balears, així com al Reglament del Servei de Transport Urbà de Viatgers amb automòbils lleugers de lloguer amb conductor del Consistori. Les sancions poden anar dels 1.001 als 6.000 euros.

L'àrea de Mobilitat ha recordat que es fan controls a través del sistema de gestió mitjançant tecnologia de posicionament per satèl·lit (GPS) per a revisar els serveis prestats i rebutjats amb l'objectiu de millorar el servei del taxi al municipi.