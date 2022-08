Propietaris de bars de platja demanen una reunió amb Armengol perquè conegui la «greu problemàtica» que heretarà amb les competències de Costes

L'Associació d'Empresaris de Concessions i Explotacions de Serveis Temporals al Domini Públic Marítim Terrestre de Mallorca (Adopuma) ha enviat una carta a la presidenta del Govern, Francina Armengol, en què demanen mantenir una reunió per a «superar els problemes i obstacles a què s'enfronten» i conegui les problemàtiques que heretarà l'Executiu quan assumeixi les competències de Costes.

Segons han informat des d'Adopuma, la carta està signada pel president de l'Associació, Onofre Fornés, i hi han subratllat que la seva «vocació fonamental» és la «d'utilitzar el diàleg amb les administracions competents com a instrument fonamental i imprescindible per a superar els problemes i obstacles a què els empresaris de concessions en el domini públic marítim terrestre s'enfronten».

A la missiva, Fornés ha recordat que molts negocis, alguns dels quals tenen més de sis dècades, no han pogut obrir aquesta temporada amb normalitat «per diverses raons burocràtiques que la Demarcació de Costes ha al·legat per limitar la seva activitat al domini públic marítim terrestre».

Segons han argumentat, unes vegades per retard en les tramitacions de les autoritzacions temporals i d'altres, per un «canvi de criteri injustificat», s'han vist «perjudicats», amb la reducció «substancial» de l'activitat i la pèrdua consegüent de llocs de treball.

Adopuma ha justificat la petició de la trobada a l'anunciada transferència de les competències de la Demarcació de Costes a Balears, fins ara dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a l'Executiu autonòmic.

Alhora, també perquè les denegacions d'autorització temporal d'instal·lacions al domini públic, que s'autoritzaven fins enguany, «s'han degut a canvis de criteri per part de la Conselleria de Medi Ambient i Territori».

«És imprescindible que la presidenta Armengol conegui de primera mà la greu problemàtica que heretarà el Govern, quan assumeixi les competències de la Demarcació de Costes», han conclòs.