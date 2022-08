[VÍDEO] Sus a la collita de la garrova d'una manera diferent

La cooperativa Productors mallorquins de Fruits Secs S.A.T. torna a iniciar la temporada més esperada, la de la collita de la garrova. S'espera una campanya més curta pel que fa al volum, però amb preus rècord. A partir d' 1,65€/kg per a socis.

Pagesos i propietaris titulars d'una explotació d'ametllers o garrovers es poden associar a Productors mallorquins de Fruits Secs S.A.T i gaudir dels seus preus. A més, tenen a la seva disposició el personal, el servei de transport i les instal·lacions de la cooperativa pel correcte funcionament de la campanya 2022.

Però enguany, es realitzarà un sus una mica diferent, junt amb Melicotó.com, s'ha realitzat una estratègia per a comunicar-ho amb un toc d'humor. Per això és presentat aquest vídeo de 'l'Amo de les garroves' que està dut a terme per als membres de la seva junta i treballadors, i com a protagonista, en Toni de Son Vell.

També es repartiran gorres de 'l'Amo de ses garroves' i 'Sa madona de ses garroves' a tots els que comercialitzin les seves garroves amb la cooperativa.