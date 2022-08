Nina denuncia els contenidors de fems desbordats i bruts de Portocolom i la batlessa li respon ofesa

La famosa cantant i professora de cant, Nina, que estiueja a Portocolom des de fa vint anys, ha aprofitat els seus perfils a les xarxes per denunciar la mala gestió dels residus que fa, segons la seva opinió, l'Ajuntament de Felanitx.

És aquí on em recomanàveu d’anar a llençar els fems, Ajuntament de Felanitx? De moment he optat per deixar-los dins ca nostra (ja fa 3 dies) a l’espera que feu net. Ja em direu si us sembla prou cívica aquesta decisió», ha piulat Nina, amb dues fotografies dels contenidors de fems totalment desbordats i bruts.

Nita també ha dit: «Si no ho entès malament, Ajuntament de Felanitx, la culpa és de l’incivisme del ciutadà que diposita els fems i les deixalles allà on toca? Fa 20 anys que vinc a Es Port, conec prou bé la vostra gestió nefasta en aquesta àrea».

La batlessa de Felanitx, Catalina Soler, ha respost ofesa: «Aquí li pareix bé? Sí, més de vint anys i per ara no ha fet massa aportacions en positiu per Portocolom. Gràcies per la seva col·laboració». En aquest cas, el text de la batlessa anava acompanyada de fotos de contenidors buits i nets.

Nina ha respost la piulada de la batlessa: «Mantenir el poble net no és qüestió de dretes ni esquerres, és una obligació de qualsevol ajuntament. Que una servidora pública doni una resposta semblant a una ciutadana fa empegueir».

