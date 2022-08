Creus que MÉS i Podemos han de rompre el pacte de govern amb el PSOE al Consell de Mallorca?

Sens dubte, la polèmica d'aquesta setmana s'ha viscut al Consell de Mallorca. La institució insular ha tirat endavant l'acord de promoció amb el RCD Mallorca, que supera el milió d'euros, perquè Son Moix es continuï dient Visit Mallorca Estadi.

La promoció compta amb el suport del PSOE i la dreta, però no de MÉS per Mallorca i Podemos, socis de govern del partit liderat per Catalina Cladera. Així, la mesura ha causat una greu divisió dins el pacte i les dues formacions han reclamat una reunió de seguiment dels acords.

En aquest sentit, Lluís Apesteguia, dirigent de MÉS per Mallorca, va voler deixar clar que «O es governa amb nosaltres, o es governa amb el PP». Des de Podemos, Aurora Ribot també es va mostrar contundent amb la decisió del PSOE de tirar endavant l'acord de patrocini.

Així, dBalears demana als seus lectors si consideren que MÉS i Podemos han de rompre el pacte de govern amb el PSOE al Consell de Mallorca. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, pactar amb el PP per promocionar el RCD Mallorca és una traïció.

-No, cal mirar la promoció amb perspectiva i aguantar el govern fins a les eleccions.