Investiguen sis casos de punxades a dones en discoteques de les Balears

La Guàrdia Civil investiga en aquests moments sis casos de punxades a dones en discoteques de les Balears, quatre a Eivissa i dues a Mallorca.

Segons han informat fonts de l'institut armat, tres han denunciat i tres més no ho han fet però s'han obert diligències d'ofici.

Aquests possibles casos s'haurien registrat a locals de les Illes entre els mesos de juny i juliol i, de moment, no s'ha identificat cap persona relacionada amb aquests presumptes fets.

La Guàrdia Civil diu que desconeix la motivació que hi ha darrere d'aquests casos, atès que no hi ha hagut delictes de robatori o d'índole sexual.