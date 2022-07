L’Institut Mallorquí de Ciències de l’Espai ofereix les millors condicions per a gaudir de les Llàgrimes de Sant Llorenç

L’Institut Mallorquí de Ciències de l’Espai ha organitzat la Nit dels Perseids al Castell de Bellver, el pròxim divendres, 5 d’agost, amb l’objectiu «d'ensenyar les recomanacions i estratègies per veure amb garanties» les Llàgrimes de Sant Llorenç, o pluja de meteors, el dia del seu màxim, segons l’IMCE. Una segona jornada d’observació tendrà lloc el divendres següent, dia 12, a les Cases de Galatzó, a Calvià.

S’ofereix aquesta oportunitat a grups reduïts, en català i en castellà, amb quatre activitats de trenta minuts de durada, guiades per experts. Aquests explicaran als assistents el fenomen dels perseids, les constel·lacions -més enllà d’una simple identificació-, a més de dur a terme l’observació del cel amb telescopis i l’explicació del mateix amb làser (Stargazing). L’arribada d’assistents està prevista a partir de les nou del vespre, amb observació lliure fins a la una de la matinada.

Com que les places per a aquesta activitat són limitades, se n’ha de fer reserva al correu electrònic info@imce.es o al telèfon 971 91 91 66. El preu de l’activitat són 15 euros per als adults, 7 per als menors de 18 anys i de franc per als menors de 12. L’activitat a Bellver es fa amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma. L’IMCE organitza aquestes observacions des del 2016, si bé es varen haver de suspendre el 2020 per la situació sanitària.