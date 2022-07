Majoria contundent: el 91% dels nostres lectors consideren que s'hauria de limitar la compra d'habitatges per a no residents

L'enquesta d'aquesta setmana ha batut rècords de participació i la resposta és clara i contundent. El 91,7% dels nostres lectors consideren que s'hauria de limitar la compra d'habitatges per a no residents. En concret, opinen que «cal prendre una decisió valenta davant l'especulació immobiliària». Per contra, el 8,3% dels lectors consideren que no s'han de prendre mesures perquè «no es pot limitar el dret d'adquirir cap propietat».

En aquest sentit, els preus dels habitatges a Mallorca han pujat de manera considerable, sobretot a causa de la compra d'habitatges per part de persones no residents. Un fet que agreuja la manca d'accés a habitatges per part d'amples sectors de la població.

Així, el ple del Consell de Mallorca va rebutjar la setmana passada, amb el vot en contra del PSIB-PSOE i de l'oposició, la proposta de Podem per limitar la compra d'habitatges per part de residents que no duen com a mínim dos anys empadronats a Mallorca.

Des de Podem lamentaren l'actitud del PSIB-PSOE assegurant que no entenen la seva manca d'implicació.«Els donam la mà per convèncer als europarlamentaris per proposar iniciatives legislatives que permetin excepcions quan es vulneren drets bàsics com l'accés a l'habitatge, igual que acaba de passar amb la intervenció en el mercat energètic per topar el gas», asseguraren.

No obstant això, el ple del Consell sí que ha aprovat altres iniciatives en matèria d'habitatge com la declaració de Mallorca com a zona tensada aplicant la nova Llei Estatal de l'habitatge, la qual possibilitarà la limitació de la pujada dels preus de lloguer.

Sigui com vulgui, davant els problemes d'accés a l'habitatge, la resposta dels nostres lectors ha estat ben clara: cal limitar la compra d'habitatges per a no residents i fomentar l'accés a habitatges dignes a la població illenca que no s'ho pot permetre.