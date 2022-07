La consellera de Salut demana als ciutadans que es posin la tercera dosi davant l'augment de casos de Covid-19

La Conselleria de Salut i Consum del Govern ha comptabilitzat, les darreres 24 hores, 454 noves proves positives i ha situat el total de casos de Covid-19 confirmats en 293.802 a les Balears des que va començar la pandèmia.

Segons dades publicades al visor Covid recollides aquest dimarts per Europa Press, el darrer dia, per illes, 299 corresponen a Mallorca, 27 a Menorca, 82 a Eivissa i cinc a Formentera. Hi ha 41 positius més dels quals no hi ha constància del lloc del diagnòstic.

Pel que fa a la positivitat diària, aquesta se situa al 26,47% a les Balears. Mentrestant, la incidència a 14 dies és de 332,2 casos per cada 100.000 habitants

Per illes, Eivissa és la que registra actualment la incidència més elevada, amb 474,4 casos; seguida de Formentera, amb 367,3 casos; Mallorca, amb 323,9 casos; i Menorca, amb 180,3.

Davant aquestes dades, la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha animat la població a posar-se la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19 per a «augmentar la protecció i facilitar que les Illes Balears arribin a la tardor amb un nivell elevat d’immunitat». Així ho ha dit durant una compareixença parlamentària, en la qual ha explicat les actuacions que s’han duit a terme per a reforçar el sistema sanitari els mesos d’estiu.

Aquest reforç de recursos té per finalitat principal donar una atenció adequada tenint en compte tres aspectes: l’increment de la demanda derivada de l’augment de població flotant; el dret al descans i les vacances dels professionals sanitaris i l’increment dels casos de coronavirus ara que l’absència de restriccions i la tornada a les activitats habituals han afavorit la transmissibilitat del virus.

En aquest sentit, Gómez ha explicat que el Servei de Salut de les Illes Balears ha fet feina en tres línies: modificar circuits per filtrar i ordenar la demanda; contractar més professionals, i invertir en activitat extraordinària.

També, davant l’augment de casos de Covid-19, el Servei de Salut ha pres mesures per a agilitar la tramitació de les baixes per coronavirus a través de les Covid Exprés. «Ho fan des del 7 de juliol i permeten alliberar els centres de salut d’aquesta tasca», ha remarcat.

D’altra banda, a més de reordenar circuits per guanyar eficiència, Salut té previstes 1.541 contractacions des del mes de maig passat fins al setembre. El servei d’emergències sanitàries 061 també ha estat reforçat amb 14 vehicles i 50 professionals. «D’aquesta manera es preveu garantir el dret al descans dels professionals i mantenir la qualitat de l’activitat assistencial», ha destacat.

Patricia Gómez ha explicat que la pandèmia «continua plantejant reptes per al sistema sanitari, per la qual cosa és imprescindible continuar incidint en la necessitat de posar-se la tercera dosi de la vacuna». «Aprofit de bell nou per fer una crida a les persones que s’han de posar la 3a dosi i que encara no ho han fet perquè passaren la Covid entre els mesos de desembre i febrer. També, per demanar precaució», ha manifestat.

La consellera de Salut i Consum ha comparegut en 21 ocasions durant la present legislatura, la major part a petició pròpia. Aquesta vegada ho ha fet a petició del Partit Popular.