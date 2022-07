[VÍDEO] El Govern llança una esperpèntica campanya de souvenirs per a explicar les millores de la nova Llei de Turisme

«Illes Balears, on els treballadors són tan importants com els turistes» és el principal missatge que es pot llegir estampat sobre una tovallola de platja penjada en un quiosc de souvenirs al centre de Palma que ha muntat el Govern per a explicar les màximes de la nova Llei de Turisme. D’aquesta manera, amb productes turístics típics de les botigues de regals, com són ventalls, postals o camisetes, però amb missatges nous, el Govern vol explicar la nova llei turística a turistes i residents.

«A través d’una acció a peu de carrer al centre de Palma, enregistrada amb una càmera oculta, els ciutadans reaccionen amb sorpresa en veure una botiga de records molt especial enmig de la ciutat. Hi troben els productes turístics de sempre que, en comptes d’apel·lar al sol o als paisatges de les Illes, mostren missatges innovadors que descriuen les principals mesures de la nova llei turística centrades en la qualitat, la circularitat i la sostenibilitat», han explicat.

Una acció que, tot i presentar-se com a innovadora, agafa el vell costum de les botigues de souvenirs de no respectar el nom oficial del territori, Illes Balears, i el tradueixen al castellà, l'anglès i l'alemany.

Entre els productes de promoció exposats hi trobam una camiseta on es pot llegir 'Algú que m’estima molt ha anat a un hotel de les Illes Balears lliure de plàstics d’un sol ús i m’ha duit aquesta samarreta', o un ventall amb el text 'Illes Balears, on els hotels eliminaran 57 tones de CO2 a l’any', que fa referència a l’obligació d’aquests establiments turístics de substituir les calderes de fuel per alternatives més sostenibles.

«Em sembla fenomenal això dels llits elevables. La meva mare treballa de cambrera de pisos i quan acaba la temporada sempre acaba amb mal d’esquena, braços...», explica una turista en saber que una de les mesures aprovades farà que se substitueixin més de 300.000 llits d’hotels per llits elevables per tal d’ajudar a reduir radicalment el mal per sobreesforços de les cambreres de pisos de les Illes Balears.

Entre els productes exposats també hi ha imants, botelles d’aigua, tasses, davantals i postals que expliquen que la nova Llei de Turisme no només té en compte els turistes, sinó que també «respecta els drets dels treballadors i la qualitat de la feina, els recursos i el medi ambient, i la comoditat de la població resident».

Els missatges expliquen, entre d’altres, que els establiments turístics usaran instruments d’estalvi d’aigua com difusors a les aixetes, que els restaurants han de promocionar els productes d’origen balear i destacar-los a les seves cartes, o que les Illes Balears són capdavanteres en la implantació de la circularitat. També que les instal·lacions turístiques han d’assegurar el benestar de tots els usuaris, incloent-hi els espais dedicats exclusivament als treballadors, com per exemple, les cuines.