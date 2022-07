Els Bombers de Mallorca inicien una campanya pel risc d’incendi dels patinets elèctrics

Els Bombers de Mallorca, dependents de la Direcció Insular d’Emergències del Consell de Mallorca, han iniciat una campanya de comunicació a través de les xarxes socials per a prevenir la ciutadania sobre el risc d’incendi als habitatges ocasionat per vehicles de mobilitat personal, concretament patinets elèctrics. Es vol evitar que un mal ús d’aquest tipus de mitjà de transport pugui provocar foc o altres accidents a les llars.

En els darrers anys, han proliferat els vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics. És molt habitual trobar aparells d’aquest tipus a totes les llars de Mallorca, sobretot per la comoditat que ofereixen per desplaçar-se per les ciutats, així com per la facilitat de càrrega, ja que només s’han de connectar a la xarxa elèctrica. Ara bé, carregar aquests vehicles també requereix anar molt en compte, ja que poden ser el focus d’un incendi o d’algun altre tipus d’accident.

Per a evitar problemes d’aquest tipus, els Bombers de Mallorca han elaborat una llista de consells d’ús d’aquests aparells. Primer de tot, recomanen que sempre s’han d’utilitzar el carregador i les bateries que indica el fabricant. A l’hora de carregar-los, no s’ha de fer a prop de materials combustibles o quan l’aparell estigui banyat. Tampoc no s’ha de carregar si les bateries han patit algun cop o dany, no s’ha de deixar carregant sense supervisió i no s’han de connectar molts equips o molta potència a una mateixa regleta elèctrica. Per acabar, recomanen no modificar els vehicles de mobilitat personal, perquè fer-ho eleva el risc d’incendi dels aparells.