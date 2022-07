El Consell de Participació de la Serra de Tramuntana avalua la feina feta el darrer any

Més de 40 persones que formen part del Consell de Participació de la Serra de Tramuntana s'han reunit aquest dimecres a Raixa per parlar del treball que s'ha dut a terme durant l'últim any.

D'aquest òrgan consultiu superior en formen part els representants dels sectors socials, acadèmics, culturals, professionals, econòmics i les entitats privades sense ànim de lucre que persegueixen finalitats que coincideixen amb les del Consorci Serra de Tramuntana.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha agraït a tots els assistents i als agents implicats el treball realitzat en la preservació d'aquest Patrimoni de la Humanitat en la categoria de paisatge cultural.

També ha destacat els avanços que s'estan produint en l'elaboració de la Llei Serra: «Aquesta nova normativa ha de donar sortida als reptes i obstacles que afecten la implementació d'actuacions, tant d'àmbit públic com privat, que no permeten conservar de manera òptima la Serra com a patrimoni cultural. També servirà per a homogeneïtzar unes certes disposicions normatives, simplificar tràmits, cobrir buits legals i millorar la capacitat d'actuar"

Un altre aspecte que també s'ha abordat en les taules de participació de la Llei de la Serra és el de la governança. En aquest sentit, Cladera ha remarcat que el marc de la nova llei s'ha estat treballant en un nou model que incrementarà la participació i la coordinació entre les diferents administracions. Es crearan dos nous òrgans: el Consell Social de la Serra de Tramuntana i la Comissió de Direcció estratègica.

El Consell Social de la Serra de Tramuntana es reunirà un pic cada any i hi seran presents totes les entitats i els representants de l'administració amb competència sobre la Serra com són els municipis, el Consell de Mallorca, el Govern i l'Estat espanyol. Per part seva, la Comissió de Direcció estratègica, que es reunirà quatre pics a l'any, estarà formada pels directors generals i els directors insulars, representants de la Mesa Permanent i de la Mesa de batles i batlesses.

Abans del Consell de Participació, s'ha reunit també el comitè d'experts que ha consensuat les bases de la convocatòria dels premis per a estudis de recerca 2022 en diferents àmbits del paisatge cultural de la Serra de Tramuntana. Els premis, valorats en 10.000 euros en total, s'atorgaran a cinc estudis de recerca. La finalitat és fer un reconeixement a recerques d'autors i servir d'estímul en recerca de tot el que ha fet la Serra mereixedora de la distinció Unesco.

«Els treballs guanyadors aportaran informació d'utilitat per a la gestió d'aquest territori reconegut per la Unesco. Els estudis no sols han de transmetre valors, sinó que també han de promoure la transferència de coneixements», ha assenyalat la consellera de Territori, Maria Antònia Garcías.