La consellera de Salut demana als ciutadans que es posin la tercera dosi davant la setena onada de Covid-19

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha recordat a la població la importància de posar-se la tercera dosi del vaccí contra la Covid-19 davant la setena onada de la malaltia a les Balears.

En declaracions als mitjans després d'assistir a una visita a la Unitat Bàsica de Salut al Molinar, la consellera ha detallat que la majoria de centres hospitalaris de les Illes tenen pacients per Covid i amb Covid. «Aquests darrers són els que es fan PCR per alguna prova o intervenció quirúrgica, donen positiu però no tenen símptomes», ha ressenyat.

A més de desgranar les dades de la incidència acumulada a les Illes a 14 dies, que es manté per sota de la mitjana estatal, Gómez ha remarcat que «en cap moment s'ha de baixar la guàrdia» davant la malaltia perquè un dels darrers morts per Covid va ser una persona de 45 anys.

«Recomanam des de Salut posar-se la tercera dosi. Moltes persones es varen contagiar al desembre o gener, i necessitam que es vacunin ara perquè la diferència de tenir Covid amb tres dosis és molt diferent», ha destacat, alhora que ha afegit: «Cal intentar que es passi la malaltia de manera lleu i que les persones que siguin positives prenguin mesures de seguretat».

Amb tot, ha reconegut que la situació és diferent d'altres onades anteriors perquè hi ha «més població vaccinada i més persones que han passat la malaltia amb la qual cosa hi ha més immunitat». Tot i això, ha afirmat que la quarta dosi encara està pendent d'aprovar-se.