Amics de la Terra instal·la trampes per controlar la plaga del banyarriquer, una amenaça pels alzinars

Aquest cap de setmana, Amics de la Terra Mallorca ha sumat esforços en la campanya de control de la plaga forestal del banyarriquer, Cerambyx cerdo, el qual suposa una amenaça per als alzinars de Mallorca. Seguint els protocols de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, ja és el tercer any consecutiu que aquesta entitat instal·la trampes casolanes.

Una vintena de persones voluntàries han instal·lat fins a 40 trampes, distribuïdes en dos dels alzinars de la finca de Son Torrella. Durant el mes de juliol es farà el seguiment d'aquestes, per poder així entregar les dades de les captures a la Conselleria, abans de retirar-les fins a l'estiu que ve.

Per altra banda, els voluntaris també han pogut conèixer el cicle biològic del banyarriquer i la importància d'aquesta actuació a l'inici de l'estiu, per atrapar els exemplars d'aquest escarabat quan surtin dels arbres per a reproduir-se.

Gràcies a l'Acord de Custòdia del Territori que Amics de la Terra manté amb la propietat de la finca, l'entitat ecologista treballa per apropar la ciutadania a la importància dels ecosistemes de la Serra de Tramuntana i la seva biodiversitat, de forma activa i participativa.

Les tasques de seguiment i manteniment de les reforestacions més antigues, la realització de noves intervencions amb espècies arbustives mel·líferes autòctones, la revisió de la tanca perimetral que protegeix contra la pressió ramadera de les cabres, el control del banyarriquer de l'alzina, i altres activitats d'educació ambiental són algunes de les actuacions que Amics de la Terra durà a terme el 2022 a la finca. De les intervencions anteriors, els últims anys s'han capturat més de 600 exemplars.

Des de fa dos anys, les seves activitats compten no només amb la col·laboració del Consorci de la Serra de Tramuntana, sinó també algunes d'elles incorporen la participació de Tramuntana XXI, entitat contractada per la propietat de la finca per dur a terme una gestió integral d'aquesta.